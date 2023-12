Angleterre : coup de coude, crachat, télé cassée… Les raisons de la mise à l’écart d’un joueur par Wolverhampton

Le défenseur espagnol Jonny, qui évolue à Wolverhampton, aurait été écarté par la formation anglaise pour avoir notamment donné un coup de coude à un coéquipier et craché sur un membre du staff lors d’un entraînement début décembre, selon The Atletic.

Il ne devrait pas reporter le maillot de Wolverhampton de sitôt. Peut-être même jamais. Jonny a été écarté au moins jusqu’à la fin du mois de janvier, la semaine dernière, par Wolverhampton pour un «incident lors d’un entraînement». La formation de Premier League n'avait pas donné plus de précisions sur les raisons de mise à l’écart. Mais cet «incident», comme l’a qualifié le club anglais dans un communiqué, serait très grave, selon les informations par The Athletic. Car le défenseur espagnol (29 ans) aurait complétement disjoncté.

Lors d’une séance d’entraînement, début décembre, l’ancien joueur du Celta Vigo aurait eu une altercation avec un jeune attaquant du club Tawanda Chirewa et il lui aurait asséné un coup de coude sans toutefois le blesser. Et alors qu’un membre du staff a tenté de s’interposer pour apaiser la situation entre les deux joueurs, Jonny lui aurait craché dessus.

Mais ce n’est pas tout. Exclu de la séance d’entraînement et invité à retourner au vestiaire, le joueur espagnol a laissé éclater sa colère et sa frustration en cassant une télévision et en endommageant une table qui se trouvaient dans la salle des joueurs. Face à ce comportement inacceptable, Jonny avait immédiatement été renvoyé chez lui.

Et il pourrait donc ne jamais revenir, même s’il a présenté ses excuses lors d’un entretien avec le directeur sportif. A six mois de la fin de son contrat, le défenseur, qui n’a joué qu’une seule rencontre en Premier League cette saison et qui est désormais contraint de s’entraîner avec l’équipe de jeunes, a été écarté au moins jusqu’à fin janvier par la direction des Wolves. Soit jusqu’à la fin du mercato hivernal durant lequel tout devrait être mis en œuvre pour lui trouver une porte de sortie.