Boxe : Francis Ngannou veut seulement «taper des gens» et ne rêve plus de ceintures

Francis Ngannou, combattant MMA du PFL et désormais aussi boxeur, s'est confié ce lundi au micro de Canal+ Sport Afrique sur ses envies dans le Noble art.

Quel est son objectif ? Après son impressionnante prestation lors du combat contre Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, fin octobre, l'avenir de Francis Ngannou en boxe anglaise est sur toutes les lèvres. Une revanche contre le Britannique ou un affrontement face à Deontay Wilder ou Anthony Joshua, aller chercher une ceinture ? Le Camerounais a livré sa réponse.

Présent lundi à Marrakech (Maroc) pour la cérémonie des CAF Awards, les prix du football africain 2023, le natif de Batié a évoqué ses objectifs en boxe anglaise indiquant qu'il ne visait pas les ceintures mondiales mais autre chose…

#TDA - Les ceintures ne l'intéressent plus : Francis Ngannou veut simplement "taper des gens" pic.twitter.com/p4QaxBWQuW — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 12, 2023

«Non, cela ne fait plus partie de mes objectifs. J’ai passé le rêve de remporter des ceintures (mondiales de boxe anglaise, ndlr). Je veux juste des beaux combats, taper des gens, éviter de me faire taper, taper des gens. Et prendre un petit peu d’oseille et aller à la maison», a expliqué tout sourire Francis Ngannou faisant référence à sa célèbre réplique.

Agé de 37 ans, le Predator, ancien champion de l'UFC et désormais au PFL, sait qu'il est plutôt vers la fin de sa carrière. C'est donc tout logiquement qu'il souhaite «s'amuser». Il devrait faire son retour dans les octogones en 2024 pour honorer son contrat avec la ligue américaine dans laquelle figure également le Français Cédric Doumbè et ensuite combattre sur les rings de boxe.