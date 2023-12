Football : quand Zinédine Zidane est victime d’un accident avec Esteban Ocon en karting

Présent à Madrid pour une journée avec l’écurie Alpine dont il est ambassadeur, Zinédine Zidane a eu un léger accrochage avec Esteban Ocon en karting ce mardi.

Nouvel ambassadeur de l’écurie Formule 1 Alpine depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane a passé la journée de mardi avec les deux pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly à Madrid. Et lors d’une course de karting, Ocon et Zizou se sont touchés.

Yesterday @PierreGASLY & @OconEsteban, Academy drivers, Rac(H)er girls, and CEMA winners were joined by Zinedine Zidane for a day of activities in Madrid.





The Alpine group were given a tour of the Real Madrid Stadium by the football legend, followed by karting and football.… pic.twitter.com/WUOR300FbI

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 13, 2023