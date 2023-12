Ligue des champions : le PSG qualifié pour les 8es de finale si…

Deuxième de son groupe, le PSG jouera sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, ce mercredi (21h), sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Le PSG a son destin européen entre les mains. Deuxième du groupe F, le club de la capitale jouera sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions lors de la dernière journée de la phase de groupes, ce mercredi, contre le Borussia Dortmund. Avant ce rendez-vous capital, les Parisiens comptent 7 points, soit trois de moins que la formation allemande qui est déjà qualifiée (10 points), et devancent Newcastle ainsi que l’AC Milan, qui totalisent cinq points chacun. Et plusieurs scénarios s’offrent à eux pour valider leur billet.

Premier du groupe en cas de victoire

Le plus simple serait de s’imposer outre-Rhin. Car en cas de victoire, les hommes de Luis Enrique seraient qualifiés, peu importe le résultat de l’autre match entre Newcastle et Milan, et ils seraient même assurés de terminer à la 1ère place du groupe au bénéfice de la différence de buts particulière entre les deux équipes qui serait favorable à Paris, vainqueur au match aller (2-0).

Un match nul pourrait également suffire à Kylian Mbappé et ses coéquipiers si Newcastle ne bat pas l’AC Milan à Saint James’ Park. En cas de nul du PSG et de victoire de l’AC Milan, les deux équipes auraient le même nombre de points, mais le champion de France serait qualifié, là aussi, au bénéfice de la différence de buts particulière (victoire 3-1 à l’aller, défaite 1-2 au retour).

Enfin, une défaite pourrait permettre à Paris de se qualifier s’il n’y a pas de vainqueur entre les Magpies et les Rossoneri, qui auraient 6 points chacun contre 7 points pour les Parisiens. Mais le plus simple reste évidemment de gagner à Dortmund. Ce que le PSG n’a pas encore réussi à faire à l’extérieur, cette saison, en Ligue des champions…

Le PSG qualifié si...

- Le PSG s'impose sur la pelouse du Borussia Dortmund, peu importe le résultat entre Newcastle et l'AC Milan.

- Le PSG fait match nul et Newcastle ne bat pas l'AC Milan.

- Le PSG perd et il n'y a pas de vainqueur entre Newcastle et l'AC Milan.