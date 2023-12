Arnaque aux faux essais dans le football : un jeune Albanais paye 400 euros pour un stage au FC Nantes et est victime d’une escroquerie

Un jeune joueur, âgé de 19 ans et d'origine albanaise, a été victime d’une escroquerie après avoir payé 400 euros pour effectuer un essai au FC Nantes.

Une pratique écœurante très répandue dans le monde du football. Un jeune joueur, âgé de 19 ans, a payé 400 euros pour effectuer un essai au FC Nantes, mais il a été victime d’une escroquerie comme beaucoup d’autres apprentis footballeurs avant lui. Alors que ce fameux «essai» devait avoir lieu ce vendredi, il s’est présenté seul, ce jeudi matin, au centre d’entraînement du club nantais, où il a été accueilli par le responsable du recrutement du centre de formation des Canaris Matthieu Bideau. En plus d’une lettre d’invitation «pour un stage de football», «il nous a montré des virements effectués pour valider une demande d’essai», a confié Matthieu Bideau à CNEWS.

DR Matthieu Bideau

Deux virements plus précisément. L’un de 90 euros pour l’inscription et l’autre de 310 euros pour les «assurances». «Depuis le 2e virement, il n’avait plus de nouvelles. Mais il a quand même décidé de venir», a ajouté Matthieu Bideau. Et au total, le jeune homme, qui vit en Italie, a déboursé 1.200 euros pour prendre l’avion jusqu’à Nantes, même s’il se doutait de l’arnaque. «Il n’était qu’à moitié surpris à son arrivée. Il m’a demandé de communiquer pour que cela n’arrive pas à d’autres qui auraient moins de moyens que lui. La grande classe», a indiqué le responsable du recrutement du centre de formation de Nantes, qui a «pris du temps pour échanger avec lui».

«Le nombre de fausses invitations explose»

Car il est loin d’être un cas isolé. Cette saison, un jeune irlandais s’était déjà présenté devant la grille de la Jonelière, également victime du même genre d’escroquerie qui touche tous les clubs. «Le nombre de fausses invitations envoyées à des enfants de pays étrangers explose, a déploré Matthieu Bideau. Au moins trois fois par mois, des ambassades du monde entier m’appellent pour demander la véracité des invitations. Elles sont toutes fausses !»

Et Matthieu Bideau a adressé un précieux conseil aux jeunes joueurs qui seraient tentés de payer pour effectuer un essai. «Je l’ai dénoncé déjà en 2016 dans un livre («Je veux devenir footballeur professionnel», ndlr) mais il y a une seule règle d’or : ne payez jamais un stage ou essai dans un club professionnel. Cela n’existe pas ! J’ai même envie de dire, hormis pour prendre du plaisir, ne payez jamais en pensant qu’un stage, quel qu’il soit, puisse ouvrir des portes. Si vous avez le niveau requis, vous serez repéré tôt ou tard et ce sont ces clubs qui vous paieront pour les rejoindre !» Le message ne peut pas être plus clair.