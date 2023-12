Biathlon : Justine Braisaz-Bouchet triomphe sur le sprint de Lenzerheide

Justine Braisaz-Bouchet a signé son premier succès de l’hiver, ce jeudi, en remportant le sprint dames de Lenzerheide (Suisse), devant Ingrid Landmark Tandrevold et Lisa Vittozzi.

Une maman victorieuse et heureuse. Justine Braisaz-Bouchet, qui a fait son retour cette saison après avoir donné naissance à son premier enfant, a décroché son premier succès de l’hiver, ce jeudi, en remportant le sprint dames de Lenzerheide (Suisse). La Française a été impressionnante aussi bien derrière sa carabine, avec un sans-faute, que sur les skis pour devancer la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold et l’Italienne Lisa Vittozzi, alors que Julia Simon, qui a commis une erreur sur le tir couché, a terminé au pied du podium.

«Je suis vraiment heureuse, j’ai aimé la manière dont j’ai effectué mes tirs, sur la piste c’était une bataille. J’ai fait une course pleine, je suis ravie. Je pense que ce qui a le plus évolué depuis mon retour c’est mon état d’esprit, mentalement j’ai toujours eu les clés mais je n’ai jamais su le mettre en place en compétition. Aujourd’hui je me suis vraiment fait plaisir», s’est-elle félicitée au micro de la chaîne L’Equipe.

Avec cette victoire, la 13e de sa carrière en Coupe du monde, la championne olympique 2022 de la mass-start a confirmé sa montée en puissance. En difficulté lors de l’ouverture de la saison à Östersund (Suède), avec une 15e place comme meilleur résultat sur la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet était montée sur la 3e marche du podium du sprint, la semaine passée, à Hochfilzen (Autriche) avant de terminer à la 8e place de la poursuite. Et elle va tenter de jouer à nouveau les premiers rôles, samedi, sur la poursuite dont elle s’élancera en tête.