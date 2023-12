Cyclisme : Julian Alaphilippe fait le show dans les tribunes lors du match entre Valence et Barcelone (vidéo)

Actuellement en stage en Espagne avec son équipe Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a assisté, samedi soir, au match du championnat d'Espagne entre Valence et Barcelone.

Un peu de réconfort en pleine préparation. Julian Alaphilippe et son équipe Soudal Quick-Step sont actuellement en stage de pré-saison sur la côte Est de l’Espagne. Et le coureur français et ses coéquipiers ont profité de cette présence de l’autre côté des Pyrénées pour assister, samedi soir, au match du championnat d’Espagne entre Valence et Barcelone (1-1).

Party time at the Mestalla pic.twitter.com/wCZbWtKKRZ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) December 16, 2023

Placé tout en haut dans les travées de Mestalla, Julian Alaphilippe semble avoir apprécié la rencontre, mais aussi l’ambiance. Alors que le tube d’Abba «Gimme ! Gimme ! Gimme !» résonnait dans l’enceinte, il a fait le show et montré ses talents de danseur. Comme il l’avait déjà fait la veille.

Dans la vidéo de présentation du maillot 2024 de sa formation, Julian Alaphilippe a fait admirer son goût pour la danse sur la chanson «It’s All Coming Back to Me Now» de Céline Dion.