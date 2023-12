France-Norvège, finale du mondial féminin de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir étrillé la Suède en demi-finale (37-28), l'équipe de France affronte la Norvège, ce dimanche (19h), en finale du Mondial féminin de handball pour tenter de remporter un troisième titre mondial après 2003 et 2017.

Duel au sommet pour un sacre mondial. L'équipe de France s'est imposée, vendredi soir, en demi-finale contre la Suède (37-28) et sera opposée à la Norvège, ce dimanche, en finale du Mondial féminin de handball.

Cette rencontre entre la France et la Norvège est un grand classique du handball féminin et verra les championnes olympiques en titre (France) être opposées aux championnes du monde en titre (Norvège). Si les Bleues d'Olivier Krumbholz sont invaincues jusqu'à présent dans la compétition, les Norvégiennes font figure de favorites pour cette finale de part leur statut de tenantes du titre.

Pour s'imposer, les Françaises pourront s'appuyer sur leur succès (24-23) lors du tour principal contre ces mêmes Norvégiennes. Mais dans un contexte bien différent, celui d'une finale, les Bleues devront sortir le grand jeu pour battre la Norvège et monter sur le toit du monde.

Le programme tv

France-Norvège

Finale du Mondial féminin de handball

Dimanche 17 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur BeIN SPORT 1 (accessible via MyCanal) et TF1 (puis TMC à partir de la mi-temps)