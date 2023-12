Handball : l'équipe de France féminine sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire

Après 2003 et 2017, l’équipe de France féminine s’est offert un troisième titre de championne du monde de handball en battant en finale, ce dimanche, la Norvège (31-28).

Elles ont survolé ce Mondial 2023. Les Bleues ont battu les Norvégiennes, ce dimanche en finale à Herning (Danemark), pour s'offrir un troisième titre de championnes du monde de handball. Une performance exceptionnelle pour les joueuses d'Olivier Krumbholz.

A sept mois des Jeux de Paris 2024 et 20 ans après leur premier sacre planétaire, les Bleues, championnes oympiques en titres installent un peu plus la France au sommet du handball ont donc mis à terre les doubles championnes d'Europe et championnes du monde en titre. Les Scandinaves n'ont cette fois pas pu briser les rêves de gloire des Françaises, comme elles l'avaient fait en finale de l'Euro 2020, du Mondial 2021 et en demi-finales de l'Euro 2022.

Intouchable et imbattable dans cette compétition, comme tout au long de l’année 2023, l’équipe de France s’est comme toujours appuyée sur une défense très organisée et solide. De quoi épuiser les Norvégiennes, déjà battues par les Tricolores une semaine plus tôt en conclusion du Tour principal.

Des gardiennes (Laura Glauser et Hatadou Sako) en passant par Sarah Bouktit (21 ans) ou encore Léna Grandveau, étincelante en fin de match, toutes les joueuses ont participé à ce sacre. Vivement les Jeux.