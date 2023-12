«La conversation est ouverte» : Kylian Mbappé prêt à rejoindre l’Arabie saoudite ?

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’Arabie saoudite aimerait attirer l’attaquant français dans son championnat.

Dans moins de deux semaines, il sera libre de s’engager dans le club de son choix. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé peut signer dès le 1er janvier avec n’importe quelle formation. Et s’il refuse d’évoquer son avenir et reste concentré sur la saison du club de la capitale, plusieurs équipes sont attentives à sa situation et auraient déjà manifesté leur intérêt. A commencer par le Real Madrid, qui tente d’attirer le champion du monde 2018 depuis plusieurs saisons et qui lui aurait même fixé un ultimatum. Mais le club espagnol n’est pas le seul à convoiter le capitaine de l’équipe de France.

Alors que Paris ne désespère pas de prolonger une nouvelle fois son numéro 7, plusieurs écuries, notamment en Angleterre, sont intéressées et l’Arabie saoudite, aux moyens sans limite, rêve toujours de l’attirer dans son championnat, où Al-Ittihad était proche de faire une offre de près de 200 millions d’euros l’été dernier. Des discussions auraient même déjà été entamées avec l’ancien joueur de Monaco, selon le directeur du football de la Saudi Pro League.

«La conversation est ouverte avec Mbappé, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tout joueur de ce calibre sait où nous sommes», a déclaré Michael Emenalo au journal espagnol Marca. Après Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore N’Golo Kanté, le championnat d’Arabie saoudite prendrait évidemment une toute autre dimension en cas d’arrivée de Kylian Mbappé.