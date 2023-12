Ligue 1 : Lyon enchaîne à Monaco, Nice battu au Havre… Ce qu’il faut retenir de la 16e journée

Lyon a décroché un succès précieux à Monaco en Ligue 1, alors que Nice a été battu au Havre. De son côté, Lens a enchaîné contre Reims. Tout comme Brest à Nantes et Strasbourg à Lorient. Voici ce qu’il faut retenir de la 16e journée.

Monaco-Lyon : 0-1

Et si la saison de Lyon était enfin lancée ? Une semaine après sa victoire contre Toulouse, l’OL a enchaîné un second succès consécutif à Monaco (0-1). Si le club de la principauté a dominé une grande partie de la rencontre, se créant plusieurs occasions, les Lyonnais ont trouvé la faille dans les dernières minutes grâce à un but de Jeffinho, buteur quelques instants seulement après son entrée en jeu (85e). Avec cette victoire, Lyon a quitté la dernière place du classement. De son côté, Monaco a manqué une occasion de s’emparer de la 2e place.

Le Havre-Nice : 3-1

Nouveau couac pour Nice. Deux semaines après sa première défaite de la saison, le club azuréen s’est incliné sur la pelouse du Havre (3-1). Les hommes de Francesco Farioli ont été surpris cinq minutes seulement après le début de la rencontre. Emmanuel Sabbi a profité d’une faute de mains du gardien niçois Marcin Bulka pour avoir le score (5e) avant de doubler la mise d’une frappe en lucarne (35e). Mohamed Bayo a aggravé le score sur penalty en début de seconde période (51e), alors que Nice a réduit la marque dans les arrêts avec un but de Tom Louchet (90e+1). Les deux équipes ont terminé la rencontre à dix après les expulsions de Samuel Grandsir et Jean-Clair Todibo (81e). Avec ce résultat, Le Havre, qui restait sur quatre matchs sans victoire, remonte au milieu du classement et Nice pointe toujours à la 2e place.

Lens-Reims : 2-0

Lens poursuit sa remontée. Invaincu en championnat depuis mi-septembre, le vice-champion de France est venu à bout de Reims à domicile (2-0). Et les hommes de Franck Haise ont fait preuve de réalisme dans le dernier geste au contraire des Rémois. En fin de première période, Wesley Saïd a profité d’une mésentente entre Joseph Okumu et Yehvann Diouf pour ouvrir le score (43e). Dix minutes après son entrée en jeu, Oscar Cortes, esseulé dans la défense champenoise, a scellé le succès lensois (75e). Grâce à cette victoire, Lens n’est plus qu’à quatre points du podium.

Nantes-Brest : 0-2

Brest a confirmé sa très bonne forme. En déplacement à Nantes, le club breton s’est imposé sur la pelouse de La Beaujoire, enchaînant une 4e victoire sur ses cinq dernières rencontres (pour un nul). Et les Brestois ont fait la différence en sept minutes en début de seconde période avec des buts d’Hugo Magnetti (50e) et Steve Mounié (57e). Ils ont ainsi conforté leur place dans le top 5, en revenant à quatre longueurs de Nice (2e) et deux de Monaco (3e). Avec ce 2e revers consécutif, Nantes a glissé dans la 2e moitié du classement.

Lorient-Strasbourg : 1-2

Strasbourg va mieux. Au contraire de Lorient. Dans la lignée de sa victoire contre Le Havre, le club alsacien a enregistré un 2e succès consécutif en s’imposant dans le Morbihan (1-2). Dilane Bakwa a ouvert le score du plat du pied gauche au quart de d’heure de jeu (14e) et Kevin Gameiro a doublé la mise d’une magnifique reprise du pied droit en début de seconde période (49e). Bamba Dieng a réduit le score moins de cinq minutes plus tard (54e), mais les Merlus ne sont jamais parvenus à égaliser. Avec ces trois points, Strasbourg remonte dans la première partie du classement, alors que Lorient, sur une série de sept matchs sans victoire, est en danger dans le bas du tableau.

Toulouse-Rennes : 0-0

Un résultat qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Toulouse et Rennes se sont neutralisés au Stadium sans parvenir à trouver le chemin des filets malgré plusieurs situation d’un côté comme de l’autre (0-0). Et avec ce match nul, les deux formations restent engluées dans le bas de la 2e partie de classement. Toulouse, qui n’a plus gagné en championnat depuis début octobre, est 15e, alors que Rennes occupe la 13e place.

Metz-Montpellier : 0-1

Montpellier a renoué avec la victoire. Après six matchs sans le moindre succès (trois victoires, trois nuls), la formation héraultaise a décroché un précieux victoire sur le terrain de Metz (0-1). Un seul but a suffi aux Montpelliérains et il a été inscrit sur corner par Maxime Estève (9e). Cette victoire permet à Montpellier de se donner un peu d’air au classement en dépassant les Messins et remontant au 12e rang. Metz, qui a concédé sa 3e défaite consécutive, occupe la 14e place.

Marseille-Clermont à 17h05

Lille-PSG à 20h45