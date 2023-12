Ligue des champions : la Saint-Valentin porte-t-elle bonheur au PSG ?

Le PSG disputera son 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 14 février prochain et c’est la 4e fois en huit ans que le club de la capitale jouera le jour de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin rime avec amour. Mais aussi avec Ligue des champions, surtout pour le PSG. Le club de la capitale affrontera la Real Sociedad le 14 février prochain au Parc des Princes en 8e de finale aller (match retour le 5 mars). Une habitude pour les Parisiens, qui joueront le jour de la fête des amoureux pour la 4e fois en huit ans. Et cela ne leur a pas toujours porté bonheur. C’est même loin d’être le grand amour. Car à chaque fois que le PSG a joué le match aller à la Saint-Valentin depuis l’arrivée de QSI, il a été éliminé.

Notre calendrier des huitièmes de finale de la @ChampionsLeague la Real Sociedad





Match aller le mercredi 14 février 2024 au Parc des Princes.



Match retour le mardi 5 mars 2024 au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien.

C’était le cas en 2017 face au FC Barcelone. Le jour de la Saint-Valentin, Paris avait pourtant brillé de mille feux sur sa pelouse du Parc des Princes en terrassant le club catalan (4-0). Mais le club parisien avait sombré trois semaines plus tard au Camp Nou, qui a été le théâtre de la funeste «remontada» et de l’improbable retournement de situation encore dans toutes les mémoires (6-1).

La saison suivante, le PSG s’est déplacé à nouveau en Espagne, mais cette fois pour affronter le Real Madrid. Et la soirée n’a pas été idyllique, en ce 14 février 2018, avec une défaite à Santiago Bernabeu (3-1) avant un nouveau revers trois semaines plus tard à Paris (1-2). La dernière désillusion remonte à pas plus tard qu’il y a un an. Les coéquipiers de Marquinhos ont été battus à domicile, le 14 février dernier, par le Bayern Munich (0-1) et se sont inclinés au retour en Allemagne (2-0). Deux revers encore synonymes d’élimination.

Les hommes de Luis Enrique parviendront-ils à briser cette malédiction et à faire de la Saint-Valentin un jour heureux ? Premier élément de réponse le 14 février 2024.