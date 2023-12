Boxe : Deontay Wilder annonce qu’il mettra KO Anthony Joshua

Deontay Wilder et Anthony Joshua se croiseront ce samedi à Riyad lors d’un incroyable gala de boxe avant de se croiser, normalement, en mars prochain. Et l’Américain a promis de mettre KO le Britannique.

Il n’attend que ça. Deontay Wilder, qui remonte sur le ring ce samedi 23 décembre en Arabie saoudite pour y affronter respectivement Joseph Parker, compte bien remporter son combat pour ensuite croiser la route d’Anthony Joshua, qui sera aussi sur la carte saoudienne contre Otto Wallin.

«Si et quand cela arrivera, je m'en réjouirai et j'ai hâte d'y être. Je suis persuadé que je vais mettre Joshua K.-O., tout comme je vais mettre Joseph Parker K.-O., a indiqué Wilder. J'ai donc hâte d'y être. J'espère que Joshua prendra des notes sur ce que je vais faire à Parker, parce qu'après cela, je lui ferai la même chose.»

“IT’S A COP OUT”





Deontay Wilder responds to Anthony Joshua’s remarks on fighting for a belt before fighting him





Full Interview: https://t.co/voaTlcQa4c pic.twitter.com/FWdASNkBEC

— IFL TV (@IFLTV) December 19, 2023