«Il peut te décapiter» : GregMMA explique pourquoi il ne veut pas affronter Francis Ngannou

GregMMA, qui fera son retour à HexagoneMMA en janvier prochain pour son deuxième combat dans la ligue, a confié qu’il ne souhaitait pas du tout affronter Francis Ngannou. Il s’en est expliqué à CNEWS.

Hors de question. GregMMA, alias Gregory Bouchelaghem (45 ans), qui affrontera Martin Horsky à Hexagone MMA 7 le 26 janvier prochain au Zénith de Paris, a révélé qu’il ne se voyait absolument pas affronter Francis Ngannou, ex-champion des poids lourds de l’UFC, désormais au PFL et également boxeur professionnel.

«Est-ce que cela me plairait de combattre Francis Ngannou ? Non ! Ça ne plairait à personne, a-t-il lâché à CNEWS. Non, Francis on a envie de jouer aux jeux vidéo avec lui, d’aller à la fête foraine, de se taper une bonne bouffe mais sûrement pas de se battre avec Francis !»

«C’est le mec, il t’envoie une pêche, il peut te décapiter au sens propre du terme, a-t-il ajouté. Donc Francis, je t’aime mon frérot mais on ira jouer aux jeux vidéo mais pas la bagarre !»

Il y a quelques années, alors que Francis Ngannou était encore sociétaire du MMA Factory de Fernand Lopez à Paris, GregMMA était parti à la rencontre du Camerounais. A la sortie de sa salle, il avait essayé de le frapper avec une batte de baseball sans qu’il ne réagisse. Une vidéo partagée sur Karaté Bushido qui avait fait le buzz et mourir de rire de nombreuses personnes.