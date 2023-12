Ligue des champions : qui sont les favoris des bookmakers après le tirage au sort des 8es de finale ?

Tenant du titre, Manchester City reste le grand favori des bookmakers pour remporter une 2e Ligue des champions consécutive, devant le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG est loin derrière.

Qui soulèvera la Ligue des champions dans le ciel de Londres ? La réponse sera connue le 1er juin prochain. Mais à l’issue du tirage au sort des 8es de finale, Manchester City, tenant du titre, reste le grand favori des bookmakers pour conquérir une 2e coupe aux grandes oreilles consécutive. Le statut des Citizens a sûrement été renforcé par leur futur adversaire en 8e de finale, puisqu’ils affronteront le club danois du FC Copenhague (match aller le 13 février, match retour le 6 mars).

La victoire finale du club du nord de l’Angleterre est cotée à 2,75 sur Parions Sport, à 2,9 sur PMU et Unibet, et à 3 sur Winamax ainsi que Betclic. La formation entraînée par Pep Guardiola devance le Bayern Munich, qui a une cote de 4,80 sur PMU et de 5 sur Winamax, Parions Sport, Unibet et Betclic. Derrière ces deux clubs, les bookmakers sont plus partagés entre le Real Madrid (6 sur PMU et Betclic, 6,25 sur Unibet, 6,5 sur Winamax et Parions Sport) et Arsenal (6 sur PMU, 6, 25 sur Unibet, 6,5 sur Parions Sport, 7 sur Winamax et Betclic).

En revanche, le PSG, qui sera opposé à la Real Sociedad en 8e de finale, n’a pas la faveur des bookmakers pour remporter la première Ligue des champions de son histoire. Le champion de France est très loin derrière avec un cote de 11 sur Betclic, de 12 sur Winamax, Parions Sport ainsi que PMU et même à 13,5 sur Unibet. À Luis Enrique et ses joueurs de déjouer les pronostics.