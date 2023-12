«On n’est pas en couple, mais presque» : Luis Enrique évoque sa relation avec Kylian Mbappé

A la veille du match contre Metz, lors de la 17e journée de Ligue 1, et de l’anniversaire de Kylian Mbappé, Luis Enrique a évoqué sa relation avec l’attaquant français.

Des tensions entre la star du PSG et son entraîneur ? Lors des dernières sorties du club de la capitale, Kylian Mbappé a affiché une certaine forme d’agacement, que ce soit à Dortmund, la semaine passée, en Ligue des champions ou à Lille, dimanche, en Ligue 1. Une attitude sur le terrain qui laissait sous-entendre un éventuel début de crispation avec Luis Enrique. En cause notamment, le choix du technicien espagnol de faire évoluer le champion du monde 2018 à la pointe de l’attaquant parisienne, ou encore d’avoir joué le match nul dans les dernières minutes en Allemagne.

«Il est au sommet du football mondial»

Mais à en croire l’ancien coach du FC Barcelone, leur entente serait toujours aussi bonne. «Notre relation est parfaite, comme toujours», a-t-il assuré, ce mardi, à la veille de la réception de Metz pour la 17e journée de Ligue 1. Avant d’évoquer leur relation non sans une pointe d’humour. «On n’est pas en couple mais presque. C’est lui qui ne veut pas», a-t-il lâché.

Et surpris d’être régulièrement interrogé sur sa relation avec le capitaine de l’équipe de France, il a mis les choses au clair. «Depuis le début, avec Kylian, on a toujours été proches, a-t-il insisté. Il sourit, il fait des blagues et moi aussi, j’aime bien rigoler. J’en suis enchanté mais pas seulement avec lui. Avec tous, j’ai une super relation même si je sais que les joueurs qui jouent moins sont moins contents.»

Il a ensuite vanté le talent de Kylian Mbappé, qui fêtera ses 25 ans ce mercredi. «J’espère qu’il va avoir encore beaucoup de succès, ici au PSG et qu’on va l’aider à évoluer. C’est une chance d’avoir un joueur comme lui dans un effectif. Ses chiffres, ses statistiques sont déjà très impressionnantes. Il est au sommet du football mondial», a-t-il affirmé. Si ce n’est pas une déclaration d’amour, c’est tout comme. Et ces mots pourraient redonner le sourire au meilleur buteur de l’histoire du PSG avant le dernier match de l’année.