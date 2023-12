PSG : cambriolages, home-jacking... Quelle est la sécurité dont bénéficient les joueurs parisiens ?

Les joueurs du PSG, qui sont régulièrement la cible de cambriolages et home-jacking, bénéficient d’une sécurité particulière, qui ne semble pas effrayer les malfaiteurs.

Des cibles de choix. Depuis plusieurs années, les joueurs du PSG sont régulièrement victimes de cambriolages et d'home-jacking. A l’image d’Alexandre Letellier. Le gardien de but et sa famille ont vu quatre individus pénétrer à l’intérieur de leur domicile, dans la nuit de lundi à mardi, avant d’être menacés avec un couteau. Marquinhos et ses coéquipiers bénéficient pourtant d’une sécurité particulière.

un personnel de sécurité en permanence pour certains

Leur logement est équipé de vidéosurveillance et d’alarmes, permettant d’alerter les forces de l’ordre. Comme cela a été le cas chez Alexandre Letellier. Son alarme a parfaitement fonctionné au moment de l’intrusion, permettant l’intervention rapide de la police ainsi que du service de sécurité du club. Certains joueurs, comme Kylian Mbappé, emploient également à leurs frais un personnel de sécurité en permanence ainsi que des vigiles postés devant leur habitation.

Et lors de cambriolages, d'home-jacking ou d'attentats comme en 2015, ils bénéficient d’un dispositif de sécurité renforcé devant leur logement 24h/24. Cette surveillance humaine accrue est prise en charge par le club parisien. Durant une certaine période, Alexandre Letellier va ainsi profiter d’un renforcement de la sécurité à son domicile.

Malgré ce dispositif mis en place, Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Daniel Alves, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Marquinhos, Sergio Rico ou encore Gianluigi Donnarumma ont été victimes de cambriolages ces dernières années dans la capitale ou aux alentours.