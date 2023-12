Raid féminin : les 5 conseils nécessaires de la coach Lucile Woodward pour se lancer

Comment se lancer pour disputer un Raid féminin avec du kayak, du trail et du VTT ? La coach du Raid des Alizés 2023 Lucile Woodward, délivre cinq conseils.

Alors que le Raid des Alizés 2023, ce raid solidaire 100% féminin qui se déroule pendant quatre jours chaque année en Martinique et qui fait de plus en plus d’inscrites, a eu lieu début décembre, de nombreuses femmes aimeraient s’y inscrire pour les prochaines éditions. Mais certaines hésitent par peur de ne pas y arriver physiquement ou mentalement. Justement, la coach de cette 8e édition, Lucile Woodward – coach sportif – a partagé auprès de CNEWS, ses 5 conseils.

Se préparer physiquement

«La première chose, il faut se préparer physiquement. Il faut que vous fassiez du renforcement musculaire, mais surtout du cardio, parce que ce sont quand même des épreuves longues qui demandent une bonne endurance. Donc du renforcement musculaire, le corps entier, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Le corps doit être gainé et tonique. Et du cardio, sur des sorties longues et sur du fractionné pour avoir un cœur solide.»

Pratiquer les sports du raid en question

«La deuxième chose hyper importante, c’est de pratiquer les sports que vous allez retrouver sur le raid. Même si vous n’êtes pas vraiment certaines de savoir de toutes les disciplines présentes (les concurrentes se basent sur les années précédentes mais ne connaissent les épreuves que la veille pour le lendemain). Il faut pratiquer au moins régulièrement de la natation, du kayak, de la course pour que votre corps s’habitue et s’adapte à ses sports.»

En parler à votre entourage

«Le troisième point qui, je pense et très important, c’est de parler avec votre entourage. Ca peut être votre conjoint, vos collègues, les personnes qui s’entraînent avec vous dans le sport. Il faut que vous leur expliquiez les contraintes d’entraînement et qu’ils acceptent les temps d’entraînement que vous allez devoir prendre sur votre temps de travail, sur votre sommeil, sur votre temps de famille. Et, ça peut être un contrat entre vous et ceux qui vous entourent. C’est vraiment quelque chose qui se prépare de façon professionnelle et familiale pour que vous puissiez partir l’esprit tranquille.»

La constitution de votre équipe

«Il faut que vous partiez avec des personnes qui ont à peu près le même niveau que vous. Parce que si vous partez avec des personnes de votre équipe qui sont assez fortes et vous un peu moins, il va y avoir de la frustration de chaque côté. Vous, parce que vous allez vous sentir faible et que vous tirez vers le bas votre équipe. Et vos coéquipières, même si ce sont vos amis, vos collègues, il y a tout de même des chances qu’ils soient frustrés. Le mieux, ce n’est pas la quantité d’amitié qui vous lie ou la quantité d’amour entre collègues, je pense que le mieux, c’est de trouver une équipe où vous êtes à peu près du même niveau et il y aura plus d’entraide. Et pourquoi pas se créer justement de nouvelles amitiés.»

Apprendre à s’alimenter

«Apprendre à s’alimenter et s’hydrater sur des longues sorties. Peu importe si c’est de la randonnée, natation ou du trail. Il faut que vous appreniez à manger sur du sport qui dure plus de deux heures, plus de trois heures, plus de quatre heures. Idéalement, même en température. Par exemple si c’est l’hiver et que vous vous préparez à venir disputer un raid dans un climat chaud (comme en Martinique pour le Raid des Alizés), vous allez pratiquer du Yoga Bikram. Il s’agit d'un Yoga dans le chaud pour habituer votre corps à bouger dans le chaud et à être moins surpris.»