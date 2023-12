Trophée des champions : pourquoi les ultras du PSG et de Toulouse boycottent-ils la rencontre ?

Alors que le Trophée des champions 2023 opposera le PSG et Toulouse le 3 janvier prochain, les ultras des deux clubs ont décidé de boycotter la rencontre au Parc des Princes.

Un match sans ambiance ? Initialement prévu au mois d’août dernier en Thaïlande, le Trophée des champions 2023 entre le PSG et Toulouse se jouera finalement le 3 janvier prochain au Parc des Princes. Et les ultras des deux clubs ont décidé de boycotter la rencontre, refusant de participer à «cette mascarade». Les fans toulousains ont notamment fustigé la décision de la LFP de disputer ce match dans l’enceinte du club parisien.

«Si l’organisation foirée de ce match en Thaïlande a rebattu les cartes en nous laissant l’espoir que ce trophée puisse se jouer en France, sur terrain neutre, avec la présence des supporters des deux camps, c’était sans compter sur la LFP. Ce match a finalement été programmé au dernier moment sur le terrain de notre adversaire. Comment est-ce possible de prétendre respecter l’équité sportive en choisissant le stade du PSG pour accueillir la rencontre et ce en ayant connaissance des deux équipes devant se disputer le trophée ?», ont déploré les NVDRS (anciens Indians Tolosa, ndlr) dans un communiqué.

Avant de tirer à boulets rouges sur les instances. «Encore une fois, les instances françaises ne se privent d’aucune occasion pour rappeler leur incompétence en matière d’organisation», ont-ils ajouté, regrettant également le jour et le prix des places. «Ajoutons également que ce match aura lieu un mercredi soir et que le prix des places est à 25 euros. Le règlement de la LFP prévoit pourtant des billets plafonnés à 10 euros dans tous les secteurs visiteurs, pourquoi ce match dérogerait à la règle sachant que nous jouerons bel et bien à l’extérieur ?», ont-ils ironisé, appelant «tout le peuple violet à ne pas prendre part au Trophée des champions et son organisation calamiteuse».

En fin de semaine dernière, les ultras du PSG avaient déjà pointé du doigt les tarifs «inacceptables» imposés par la LFP, qui vont à l’encontre de leurs «valeurs» et «de la défense d’un football populaire», rappelant que «les billets visiteurs coûtaient 18,50 euros pour le match de Ligue des champions à Dortmund». Ils ont aussi regretté «le contexte global sécuritaire qui ne cesse de pointer du doigt les supporters au mépris de leur liberté d’aller et venir». «Pour l’ensemble de ces raisons, nous laisserons la LFP organiser ce trophée dans un stade sans ce qui devrait lui rappeler les précédentes éditions en Chine, aux Etats-Unis ou ailleurs…», avaient-ils conclu avec un sévère tacle adressé à l’instance du football français.