Antoine Griezmann : auteur d’un doublé, l’attaquant français est entré dans la légende de l’Atlético Madrid (vidéo)

Encore un peu plus dans la légende. Auteur d’un doublé, mardi, contre Getafe en Liga (3-3), Antoine Griezmann est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid avec 173 buts (en 364 matchs). L’attaquant français, qui a ouvert le score d’une reprise du gauche (44e) avant de transformer un penalty (69e), a égalé la légende espagnole Luis Aragonés, qui a porté le maillot des Colchoneros entre 1964 et 1974.

Si l’international tricolore, élu meilleur joueur de Liga en 2022/2023 par le journal AS, était frustré du résultat et du match nul concédé par son équipe dans les derniers instants de la rencontre, il était évidemment fier d’avoir égalé ce record. «Sur le plan personnel, beaucoup d'émotion, de joie et de fierté. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir remporter la victoire. Mais personnellement, je suis heureux de contribuer à l’équipe et d’avoir égalé Luis», a confié Antoine Griezmann.

Toujours aussi modeste

Et le champion du monde 2018 a également fait preuve d’une très grande modestie, en évoquant son illustre aîné. «C’est une joie de le rejoindre, mais il me reste beaucoup de choses à faire. Je n’arriverai jamais à sa hauteur, car je ne pense pas que je deviendrai une légende comme lui», a-t-il déclaré. Mais son entraîneur s’est chargé de lui rendre hommage et de saluer sa performance. «C’est un footballeur extraordinaire, une personne idéale pour l’Atlético et nous avons besoin de footballeurs de ce profil. J’espère que nous pourrons prendre soin de lui et passer un peu plus de temps avec lui», a lâché Diego Simeone au sujet du natif de Mâcon.

Antoine Griezmann a pourtant connu une histoire tourmentée avec l’Atlético Madrid. Adulé par les supporters durant son premier passage entre 2014 et 2019, il a été renié et sifflé à son retour en 2021, après son passage manqué au FC Barcelone. Mais il a réussi à renverser la vapeur et à se remettre les fans du club espagnol dans la poche grâce à son activité incessante sur le terrain, ses passes décisives et surtout des buts. Et il pourrait mettre définitivement tout le monde d’accord et entrer au panthéon de l’Atlético Madrid, samedi, en cas de nouveau but face au FC Séville.