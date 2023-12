Boxe : Jake Paul va participer aux JO de Paris 2024

L’influenceur, youtubeur et désormais boxeur Jake Paul a annoncé qu‘il aller participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, l’été prochain.

Jake Paul aux Jeux de Paris. L’annonce a fait sensation sur les réseaux sociaux ce mercredi, lorsque l’homme à la multiple casquette (boxeur, influenceur, youtubeur) l’a posté sur ses réseaux sociaux.

Suivi par plus de 25,6 millions de personnes sur Instagram, le frère de Logan Paul a annoncé qu’il participerait aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, non pas en tant que combattant mais en tant que partenaire d’entraînement de l’équipe de boxe amateur de Team USA.

«Je suis honoré de m’associer à l’équipe de boxe américaine à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je m’entraînerai avec l’équipe olympique à Colorado Springs cet hiver et je les accompagnerai à Paris en juillet pour développer les meilleurs boxeurs amateurs de notre pays, a-t-il écrit. Mon engagement envers la boxe va bien au-delà de mes réalisations sur le ring. Je suis déterminé à avoir un impact plus grand en dehors du ring que tout ce que je fais à l’intérieur. Je pense que les États-Unis ont les meilleurs boxeurs. Prouvons-le. Tous ceux qui travaillent assez dur pour se battre pour leur pays dans le cadre de la compétition la plus emblématique ont mon soutien. Team USA c’est parti !!! On se voit à Paris.»

Jake Paul, qui a rejoint la PFL, la ligue américaine de MMA, dans laquelle évoluent Cédric Doumbè et Francis Ngannou, compte un bilan de 8 victoires en 9 combats professionnels en boxe anglaise. La dernière en date contre Andre August.