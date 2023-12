Boxe : quelle somme va toucher Anthony Joshua pour son combat contre Otto Wallin ?

De retour ce samedi 23 décembre à Riyad (Arabie saoudite) contre Otto Wallin, le boxeur britannique Anthony Joshua va repartir avec un joli chèque.

Présent sur l’incroyable carte proposée en Arabie saoudite, Anthony Joshua remonte sur le ring de boxe ce samedi contre Otto Wallin, avec l’objectif de poursuivre sa relance et s’ouvrir les portes d’un combat contre Deontay Wilder. Lors de cette soirée, le Britannique repartira aussi avec une belle somme.

Cette soirée nommée «Day of reckoning», qui verra sûrement la plus belle carte de l’histoire avec notamment Deontay Wilder-Joseph Parker et Jarrell Miller-Daniel Dubois, permettra aux boxeurs présents de remplir de manière assez gracieuse leur compte en banque.

Bien que le chiffre exact de son combat contre Otto Wallin n'ait pas été révélé, son rival Deontay Wilder affirme qu'AJ repartira avec environ 50 millions de livres sterling (57,7 millions d’euros).

Une somme possible. Pour rappel, Anthony Joshua a récolté la somme colossale de 66 millions de livres sterling (79,2 millions d’euros) lorsqu'il a récupéré ses titres WBA, IBF, IBO et WBO contre Andy Ruiz en décembre 2019. Et il avait aussi touché 75 millions de livres sterling (86,6 millions d’euros) après ses défaites contre Oleksandr Usyk en 2021 et 2022.