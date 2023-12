Ligue 1 : les victoires du PSG et Nice, le nul de l'OM, le quadruplé de Doumbia et la première d'Ethan Mbappé… ce qu'il faut retenir de la 17e journée

La 17e journée de Ligue 1 s'est disputée ce mercredi 20 décembre. Entre les victoires du PSG, de Nice et de Rennes, le spectacle à Brest ou encore le nul de l'OM… Voici tout ce qu'il faut retenir.

Brest-Lorient : 4-0

Signé Doumbia. Grâce à un quadruplé en première période de son milieu de terrain Kamory Doumbia, Brest a corrigé Lorient (4-0) pour s'emparer de la quatrième place du classement, à deux longueurs de Monaco, troisième. Le meneur de jeu de 20 ans est l’auteur du deuxième quadruplé dans la première période d'un match de L1 de l'histoire. Seul l'Uruguayen Edinson Cavani avait réussi pareil exploit, contre Caen en 2016. La trêve arrive presque au pire moment pour les hommes d'Eric Roy qui restent sur cinq victoires et un nul sur les six derniers matches et comptent 31 points après 17 journées. Pour Lorient, qui n'a pris que deux points sur les huit dernières journées et reste 17e et premier relégable direct, les fêtes s'annoncent très, très moroses. Le sort de l'entraîneur Régis Le Bris semble ne tenir qu'à un fil.

Clermont-Rennes : 1-3

Le Stade Rennais a remporté son premier match à l'extérieur de la saison à Clermont (3-1). Shamar Nicholson avait pourtant ouvert le score pour les Auvergnats (4e) mais l'exclusion du défenseur belge Maximiliano Caufrie a fait basculer la partie (45e). Arnaud Kalimuendo a égalisé (52e). Puis Désiré Doué a donné l'avantage aux siens en fin de match, servi par son frère Guéla (87e). Ludovic Blas a parachevé le succès des Bretons dans le temps additionnel, sur penalty (90e+7). Avec cette victoire, les Bretons, qui restaient sur trois défaites et un nul, remontent au 10e rang (19 points) alors que les Clermontois, qui n'ont plus gagné depuis un mois et un succès à domicile sur Lorient (1-0), restent derniers du classement (11 points) et plus que jamais menacés de la relégation, trois ans après être montés dans l'élite.

Lyon-Nantes : 1-0

Excellente opération avant la trêve pour Lyon. L’OL a battu Nantes (1-0) pour s’offrir une troisième victoire de rang. De quoi sortir de la zone rouge pour la première fois depuis la 2e journée. Les Lyonnais, entraînés par l’intérimaire Pierre Sage (quatrième technicien sur le banc rhodanien), s’en sont remis à Alexandre Lacazette. Derniers le 10 décembre au sortir de la 15e journée, Les Gones bouclent la phase aller à la 15e place, avec 16 points.

Montpellier-OM : 1-1

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OM a été freiné à (1-1). Khalil Fayad avait ouvert le score de la tête à la 14e minute pour les Héraultais puis Jordan Veretout a égalisé pour les Olympiens en début de seconde période (52e). Avec 27 points, l'OM reste 6e, en embuscade pour les places européennes de la saison prochaine. Le MHSC est 12e avec 18 unités.

Nice-Lens : 2-0

L'OGC Nice termine la phase aller à la deuxième place. En s’imposant contre Lens (2-0) avec un doublé de Terem Moffi, les Aiglons ont conforté leur deuxième place. Nice, meilleure défense du championnat avec seulement neuf buts encaissés, compte cinq points de retard sur Paris mais en compte deux d'avance sur Monaco. De son côté, Lens reste septième, à cinq longueurs de Brest (4e) et sept de Monaco.

PSG-Metz : 3-1

Pairs a bien terminé l'année en battant Metz (3-1). Et pour son anniversaire (25 ans), Kylian Mbappé s’est offert un doublé permettant à ses coéquipiers de compter toujours cinq points d’avance sur son dauphin, l'OGC Nice. Autre cadeau d’anniversaire, l’attaquant parisien a vu son petit frère Ethan avoir ses premières minutes de jeu professionnel. Les deux frangins n’ont pas manqué de se faire des passes entre eux, sous les yeux des parents.

Reims-Le Havre : 1-0

Plus d'informations à venir…

Strasbourg-Lille : 2-1

Strasbourg a fait tomber Lille (2-1), pourtant invaincu depuis 10 matchs, pour s’offrir une troisième victoire de suite en championnat. Les Lillois, qui restaient même sur quinze rencontres sans défaite toutes compétitions confondues et venaient de tenir tête au Paris SG (1-1), n'ont cette fois pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Cette défaite des Dogues, la première depuis un revers contre Reims fin septembre, fait perdre une place au Losc, 5e. En face, Strasbourg confirme son embellie en enchaînant un troisième succès de rang qui permet aux hommes de Patrick Vieira de terminer la phase aller à une honnête 9e place.

Toulouse-Monaco : 1-2

Plus d'informations à venir…