Boxe : voici l’énorme fortune accumulée par Deontay Wilder dans sa carrière

Deontay Wilder, qui sera en lice ce samedi 23 décembre en Arabie saoudite après un an d’absence, est l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire de la boxe. Et il s’est aussi fait un joli pactole avec ses victoires.

Le «Bronze Bomber» est de retour. Après un an d’absence, Deontay Wilder, l’un des plus puissants et spectaculaires boxeurs de l’histoire, remonte sur le ring samedi contre Joseph Parker lors d’un gala exceptionnel à Riyad.

Âgé de 38 ans, l’Américain, qui compte 43 victoires, 2 défaites et un nul (les trois derniers contre Tyson Fury), espère bien l’emporter contre Parker pour s’ouvrir les portes d’un combat contre Anthony Joshua (à condition que ce dernier batte Otto Wallin lors de la même soirée).

50 millions contre Joshua ?

Mais en plus de s’offrir une nouvelle victoire, l’ancien détenteur de la ceinture WBC des poids lourds remportera aussi un joli chèque lors de cette soirée. De quoi venir garnir un peu plus les gains obtenus en carrière.

Selon Forbes, Deontay Wilder a gagné 46,5 millions de dollars (42 millions d’euros) rien qu'en 2020, malgré un seul combat. Cela a fait de lui le troisième boxeur le plus riche derrière Saul «Canelo"» Alvarez et Anthony Joshua.

Wilder a remporté 2 millions de dollars (1,8 million d’euros) lorsqu'il a affronté Luis Ortiz en mars 2018 et a gagné 20 millions de dollars (18,2 millions d’euros) lors de leur combat revanche de 2019. Il a touché 10 millions de dollars (9 millions d’euros) pour sa victoire contre Dominic Breazeale en 2019.

Contre Tyson Fury, il a remporté un joli pactole. Lors du premier combat, 9 millions d’euros, environ 25 millions d’euros lors de la revanche et 9 millions d’euros lors du troisième.

A noter qu’un combat contre Anthony Joshua lui permettrait de toucher 50 millions d’euros selon lui…