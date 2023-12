Football : un joueur et un entraîneur meurent dans un accident de bus en Algérie

Le gardien de but et l’entraîneur adjoint de l’équipe du MC El-Bayadh, qui évolue en 1ère division algérienne, ont péri, mercredi soir, dans un accident de bus dans le nord-ouest de l’Algérie. Dix autres membres du club ont également été blessés.

Terrible drame en Algérie. Un accident de bus a provoqué la mort, mercredi soir, de deux membres de l’équipe du MC El-Bayadh. Il s’agit du gardien de but Zakaria Bouziani (27 ans) et de l’entraîneur adjoint Khaled Meftah. Alors que le club, qui évolue en 1ère division algérienne, se dirigeait vers Tizi Ouzou, où il devait affronter, vendredi, la JSK Kabylie pour le compte de la 11e journée de championnat, le bus s’est renversé dans la ville de Sougueur, située dans le nord-ouest du pays. Dix autres membres auraient également été blessés et quatre seraient dans un état grave.

Première photo du bus accidenté pic.twitter.com/XWLF09yTxz — DZfoot (@DZfoot) December 20, 2023

En conséquence, la Fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques en Algérie jusqu’à nouvel ordre. «Suite à l’accident tragique qui a endeuillé le mercredi 20 décembre 2023 le club et la famille du MC El-Bayadh, et qui a fait deux victimes parmi les membres de ce club, la Fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce jusqu’à nouvel ordre», a indiqué la FAF.

«La cérémonie de tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d’Algérie, prévue mardi 26 décembre 2023, est également reportée à une date ultérieure», a ajouté l’instance algérienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que le ministre des Sports, Abderrahmane Hammad, et l’ensemble des clubs algériens ont présenté leurs condoléances au MC El-Bayadh et aux familles des victimes.