Boxe : Joshua, Wilder, Bivol… La carte complète de la soirée en Arabie saoudite

Deontay Wilder et Anthony Joshua seront les têtes d’affiche du gala de boxe de ce samedi 23 décembre à Riyad (Arabie saoudite). Voici la carte complète des combats.

«C’est la plus grande carte de l’histoire». Anthony Joshua, qui affrontera Otto Wallin en main event de cette soirée boxe de samedi n’a pas tari d’éloges pour qualifier la carte des combats. En plus de lui, il y aura Deontay Wilder, Daniel Dubois, Dmitry Bivol ou encore le talentueux Arslanbek Makhmudov qui fait de plus en plus parler de lui.

La carte de la soirée

Anthony Joshua vs. Otto Wallin

Deontay Wilder vs. Joseph Parker

Daniel Dubois vs. Jarell Millier

Dmitry Bivol vs. Lyndon Arthur

Jai Opetaia vs. Ellis Zorro

Filip Hrgovic vs. Mark DeMori

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

Frank Sanchez vs. Junior Fa