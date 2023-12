Boxe : Wilder, Joshua, Bivol, Dubois… le résumé de la soirée (vidéo)

Joseph Parker qui bat Deontay Wilder, Anthony Joshua qui enchaîne un troisième succès, la sensation Agit Kabayel… voici ce qu’il faut retenir de la soirée boxe de samedi en Arabie saoudite.

L’événement était très attendu. Pour ce qui était la plus belle carte de l’histoire en termes de noms présents, la soirée de boxe à Riyad a rendu un verdict très intéressant et parfois surprenant.

Anthony Joshua-Otto Wallin (TKO)

Lors du main-event de la soirée, Anthony Joshua n’a pas fait dans le détail contre Otto Wallin. Le Britannique s’est offert une troisième victoire de suite par abandon au 5e round contre le Suédois. «AJ», dépossédé de ses ceintures de champion du monde par l’Ukrainien Oleksandr Usyk, espère désormais avoir une chance mondiale en 2024.

Perfect Punch Performance





Anthony Joshua (@anthonyjoshua ) put the boxing world on notice of his return. @autozone pic.twitter.com/vC8teBug7a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Joseph Parker-Deontay Wilder (décision unanime)

Joseph Parker a créé la sensation en battant Deontay Wilder. L’ancien champion du monde poids lourds WBO s’est logiquement imposé par décision unanime face à l’Américain, très attendu mais sans solution. De quoi dire adieu au choc contre Anthony Joshua pourtant prévu en mars 2024. «Nous verrons ce qui se passera, il nous reste encore un peu de temps, mais j’ai fait du bon travail en gérant mon argent, a-t-il réagi sur DAZN. Je suis un boxeur heureux. Je reviendrai, et si ce n’est pas le cas, ce fut un plaisir. Je ne sais pas [si j’ai toujours la même fougue], beaucoup de choses m’ont calmé.»

Too much for the Bomber





Joseph Parker shook the boxing world with a unanimous win over Wilder#RiyadhSeason pic.twitter.com/PWnf3SKrgE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Daniel Dubois-Jarell Miller (TKO)

De retour après sa défaite contre Oleksandr Usyk en août dernier, Daniel Dubois est revenu en force en mettant TKO Jarell Miller, invaincu en carrière. Une très belle prestation de la part du Britannique.

Knocked out a man 100 lbs heavier than him





Daniel Dubois gets the stoppage with 6 seconds left in the final round#RiyadhSeason pic.twitter.com/k6OsDbThWj — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Dmitry Bivol-Lyndon Arthur (décision unanime)

Dmitry Bivol (22–0, 11 KO) a dominé le combat dès le début. S’il n’a pas mis KO Lyndon Arthur, il a envoyé un message pour montrer qu’il était bien l’un des meilleurs de la planète. Il pourrait affronter son compatriote Artur Beterbiev pour l’unification de toutes les ceintures s’il s’impose sur Callum Smith le 13 janvier.

Relentless





Dmitry Bivol put on a dominant performance in his win over Arthur.#RiyadhSeason pic.twitter.com/BOMr6MRdSE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Agit Kabayel-Arslanbek Makhmudov (TKO)

C’est l’une des sensations de la soirée. L’Allemand Agit Kabayel (24 victoires en autant de combat) a battu l’un des plus coriaces boxeurs de la planète Arslanbek Makhmudov par TKO dès le 4e round. Il s'agit d'un premier revers chez les professionnels (18-1-0, 17 K. -O.) pour le boxeur qui s’entraîne à Montréal. «J’ai fait de mon mieux, et j’ai gagné le combat, a déclaré Kabayel après l’affrontement. [...] J’ai choqué le monde, peut-être ? Tu parlais avec 10 personnes, et neuf disaient que je ne pourrai jamais gagner. Aujourd’hui, nous avons gagné.»

He tamed the lion





Agit Kabayel shocks the world with an upset knockout victory.#RiyadhSeason pic.twitter.com/9K4U5ooco2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Jai Opetaia-Ellis Zorro (KO)

C'est le KO de la nuit. Jai Opetaia n'avait pas vraiment le temps et a mis KO dès le premier round Ellis Zorro.

KO of the night @jaiopetaia1 gets the win in the first round#RiyadhSeason pic.twitter.com/oIhGxvmvxM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Les résultats complets

Frank Sanchez bat Junior Fa par TKO au 7e round

Filip Hrgovic bat Mark de Mori par TKO au 1er round

Jai Opetaia bat Ellis Zorro par KO au 1er round

Agit Kabayel bat Arslanbek Makhmudov par TKO au 4e round

Daniel Dubois bat Jarell Miller par TKO au 10e round

Dmitry Bivol bat Lyndon Arthur par décision unanime

Joseph Parker bat Deontay Wilder par décision unanime

Anthony Joshua bat Otto Wallin par TKO au 5e round