Football : le premier but de Christopher Nkunku en Premier League (vidéo)

Ce dimanche, malgré la défaite des siens face à Wolverhampton (2-1), Christopher Nkunku a inscrit son premier but en Premier League. Absent des terrains depuis plus de cinq mois, le Français a été décisif dès sa première apparition dans le championnat anglais.

Il était attendu à Chelsea. Annoncé depuis juin 2023 dans le club londonien pour un contrat de six ans et un transfert d’un montant de 60 millions d’euros, il aura fallu attendre la dernière journée de l’année pour voir Christopher Nkunku s’illustrer en Premier League sous ses nouvelles couleurs. Malgré la défaite des Blues face à Wolverhampton (2-1), ce dimanche, l’attaquant français a retrouvé le chemin des filets, et ce, dès sa première apparition dans le championnat anglais.

Christopher Nkunku inscrit son tout 1er but en Premier League !





Des blessures à répétition

Malheureux depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a été victime d’une entorse au genou gauche au cours d’un entraînement juste avant le début de la compétition, le Français a multiplié les blessures au cours de l’année 2023, l’éloignant des terrains un long moment. Christopher Nkunku comptait donc sur son nouveau club pour retrouver son niveau, qui a fait de lui le meilleur buteur de Bundesliga (16 réalisations) la saison passée avec le RB Leipzig.

Seulement, lors de la préparation estivale avec Chelsea, le Français s’était de nouveau blessé au genou, entrainant son éloignement des terrains durant cinq mois et demi. Les supporters des Blues ont donc pu découvrir Christopher Nkunku pour la première fois lors de la rencontre de Coupe de la ligue contre Newcastle, mardi dernier, où il a disputé les 22 dernières minutes.

Le sauveur de Chelsea ?

Mais c’est bien ce dimanche que le Français a retrouvé ses sensations d’attaquant. Rentré à l’heure de jeu face à Wolverhampton, le joueur formé au Paris Saint-Germain n’aura eu besoin que d’une grosse demi-heure pour retrouver le chemin des filets dans le jeu. Une réduction de l’écart qui ne changera malheureusement rien au résultat du match. Cette huitième défaite en championnat n’arrange pas les affaires de Chelsea.

En grande difficulté cette saison malgré un recrutement XXL, 14 arrivées et 15 départs l’été dernier, Chelsea devra compter sur les services de Christopher Nkunku pour remonter dans le classement. Après cette huitième défaite de la saison, le club londonien pointe à la dixième place, à 18 longueurs du leader Arsenal. Mais les Blues vont devoir géré au mieux le Français pour ne pas qu’il rechute, comme le souligne l’entraîneur Mauricio Pochettino. «Mon souci, ce serait de lui mettre trop de pression, de dire "voilà le gars qui va nous faire gagner tous les matchs, qui va tout changer". Je n'y crois pas. Il a besoin de temps pour retrouver sa forme», a-t-il affirmé en conférence de presse, lundi dernier.

Euro 2024 comme objectif

En attendant, Christopher Nkunku se lance dans sa course contre-la-montre. Après la déception du Mondial 2022 au Qatar, le Français se concentre maintenant sur l’équipe de France et l’Euro 2024 qui débutera dans six mois. Là aussi, l’attaquant des Blues est en quête de son premier but avec les Bleus, malgré dix sélections. Le buteur français n’a plus porté le maillot tricolore depuis le mois de juin et voit depuis des joueurs comme Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram s’installer peu à peu en équipe de France.

Un point positif à noter tout de même pour l’ancien joueur de Leipzig, depuis sa première en mars 2022 avec les Bleus, Didier Deschamps a toujours fait appel à ses services, lorsqu’il n’était pas blessé. Christopher Nkunku devra donc réussir à retrouver sa forme physique et enchaîner de nouveau les rencontres pour réintégrer le groupe de Didier Deschamps.