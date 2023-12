NBA : Victor Wembanyama blessé après avoir marché sur un ramasseur de balle à l'échauffement (vidéo)

Incertain face aux Dallas Mavericks pour le match des San Antonio Spurs dans la nuit du 23 au 24 décembre, Victor Wembanyama a finalement été absent de la rencontre en raison d'une blessure survenue à l'échauffement.

De la malchance qui énerve «Wemby». Auteur d’une saison solide dans une équipe de San Antonio en grande difficulté cette saison (4 victoires, 24 défaites), Victor Wembanyama était incertain avant la rencontre de la nuit du 23 au 24 décembre face aux Dallas Mavericks. Une rencontre 100 % texane finalement manquée par le pivot français, qui a vu sa blessure à la cheville s’aggraver à l’échauffement.

Alors qu’il s’entraînait aux duels dans la raquette avec un membre des San Antonio Spurs, le Français des Spurs s’est foulé la cheville en marchant sur le pied d’un ramasseur de balle des Dallas Mavericks, présent en bord de terrain.

Wemby out for the game after stepping on Mavs employee during warmups pic.twitter.com/fupZJCHTVP

