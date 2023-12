PSG : Luis Campos et le Celta Vigo mettent un terme à leur collaboration

Le Celta Vigo et Luis Campos, «conseiller sportif externe» du club espagnol, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration ce samedi 23 décembre. Le Portugais, âgé de 59 ans, avait débuté son étape céleste en mars 2022. Maintenant libéré, il pourra se concentrer pleinement dans son rôle de conseiller sportif au PSG.

Une aventure de courte durée. Ce samedi 23 décembre, le club espagnol du Celta Vigo a annoncé dans un communiqué se séparer de son «conseiller sportif externe» Luis Campos, également conseiller sportif au Paris Saint-Germain. «Le club et le conseiller sportif externe ont trouvé un accord pour la séparation du Portugais, qui a débuté son étape céleste en mars 2022», indique le communiqué.

El RC Celta y Luis Campos separan sus caminos. — RC Celta (@RCCelta) December 23, 2023

Un bilan mitigé

La relation entre le Celta et Luis Campos n’aura pas eu l’effet attendu. À la mi-saison, le club espagnol ne compte que 13 petits points pour seulement deux victoires en 18 rencontres de Liga. Et deux jours avant Noël, le club espagnol a pris la décision de se passer des services du Portugais.

«Le RC Celta tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour le travail accompli au cours de la dernière année et demie et lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir», poursuit le club dans son communiqué. Le directeur sportif pourra donc pleinement se concentrer sur son travail avec le Paris Saint-Germain. Ce qui pourrait rassurer les supporters, qui ne voyaient pas d’un bon œil la double casquette jouée par le Portugais.

Incorporation d’un nouveau directeur

Selon le Celta Vigo, le départ de son «conseiller sportif externe» n’affectera pas la planification sportive du club. «La structure sera dirigée par l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différent de celui de Campos, puisqu’il sera présent en permanence au quotidien», précise le communiqué.

Avant son arrivée à Paris, Luis Campos, âgé de 59 ans, avait été directeur sportif à Monaco et à Lille et l'un des artisans de leurs titres inattendus respectivement en 2017 et 2021.