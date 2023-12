UFC : l’ex-footballeur Gérard Piqué bientôt dans le MMA ?

Ex-footballeur du FC Barcelone et ex-international espagnol, Gérard Piqué, qui s’est lancé dans la promotion d’événements sportifs, pourrait investir dans le MMA.

Après le football et le tennis, place au MMA ? Gérard Piqué, ancien défenseur international espagnol, réfléchirait à lancer un projet de MMA en Espagne, à en croire le combattant de l’UFC Ilia Topuria.

«Piqué aime beaucoup le MMA, nous avons discuté parce que nous allons voir si nous allons diriger un promoteur de MMA en Espagne. Nous avons parlé de beaucoup de choses, c'est la première fois que je le rencontre. Nous allons voir, je pense qu'il sera aussi dans mon combat contre Volkanovski», a confié Topuria, samedi, à ESPN.

Bientôt un premier événement ?

Le combattant hispano-géorgien, qui a rencontré l’ancien-mari de Shakira aux États-Unis pour en discuter, affrontera l’Australien pour le titre UFC des poids plumes le 17 février à Los Angeles.

«Ce sera le promoteur de référence en Espagne et l'idée est aussi d'être une référence en Europe, a pour sa part confié le manager du combattant de 26 ans. Nous allons faire venir des combattants avec beaucoup de potentiel, certains d'entre eux ayant déjà combattu dans des promotions internationales et d'autres qui n'ont pas encore pu franchir le pas, mais qui ont vraiment du talent. Nous avons toutes les ressources, assure-t-il. Nous travaillons depuis de nombreux mois et je pense qu'à la fin de l'année ou un peu avant, ce sera une réalité et que nous pourrons organiser notre premier événement.»

Gérard Piqué s’appuiera sur Kosmos, sa société productrice d’événements. Il avait notamment organisé la nouvelle version du tournoi de tennis de la Coupe Davis jusqu'à la saison passée ainsi que le tournoi de football Kings League.