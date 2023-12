Athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse met un terme à sa carrière à l’approche des JO de Paris 2024

À sept mois des Jeux olympiques de Paris 2024, Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m en 2017, a annoncé sa retraite dans une interview à L’Équipe ce mardi.

Une annonce étonnante. Pierre-Ambroise Bosse, le champion du monde sur 800 m en 2017, a annoncé ce mardi sa retraite sportive pour des raisons physiques et morales. «J’ai envie d’aller aux Jeux, mais je sais que mon corps me l’interdit», a confié l’athlète au quotidien sportif. Blessé au tendon et à l’ischio-jambier droit et touché moralement, le pensionnaire du club de Lille arrête donc sa carrière à l’âge de 31 ans.

Une mise en examen en 2018

«Ma mère, son rêve, c'était que j'aille aux Jeux à Paris, confie-t-il. Les jours passent, les Jeux arrivent et à ce rythme-là, je n'y serai jamais. (…) Ça a été difficile, j'ai eu besoin de temps pour l'admettre.»

Dans cette interview, le spécialiste du 800m s’est notamment confié sur son titre mondial en 2017. «Il se passe des choses dans ta tête dans ces moments-là, explique Pierre-Ambroise Bosse. Ce titre est sorti du chapeau. Je ne démérite pas, je venais de faire 4e aux Jeux (de Rio en 2016) dans la plus grande période de ma vie sportive. Je n'étais pas une trompette non plus, mais l'année 2017, je n'étais pas exceptionnel. La surprise était telle que j'ai eu l'impression de ne pas avoir tout compris dans mon corps. De me dire que ce n'était pas que le physique. Le mec est dos au mur et il se retrouve avec un nouveau pouvoir. Le titre de champion du monde a satisfait mon ego au point que c'était comme si l'athlétisme était un peu fini pour moi. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit.»

En 2021, Pierre-Ambroise Bosse s'était déjà tenu écarté des pistes pendant de longs mois. «Je suis convaincu que je ne reprendrai pas pour la simple bonne raison que mon corps ne veut plus», confie-t-il.

En 2018, le Français avait été mis en examen pour violences avec arme sans ITT après une altercation près d'Arcachon (Gironde). Un homme de 24 ans avait été mis en examen pour l'agression du champion, mais le suspect avait à son tour porté plainte contre Pierre-Ambroise Bosse, l'accusant d'avoir déclenché la bagarre en lançant sur lui une canette de bière.