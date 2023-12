Rétro sport 2023 : les 10 événements marquants de l’année

2023 a été très riche en événements sportifs. Il est donc compliqué d’en retenir seulement dix. Voici tout de même le Top 10 de l’année entre résultats historiques et moments qui ont beaucoup fait parler.

Manchester City : une année d’anthologie

2023 restera l’année de Manchester City. Les Skyblues, emmenés par Erling Haaland, ont remporté cinq titres cette année avec la Premier League, la Coupe d'Angleterre, la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs. «Je suis très heureux, j'ai le sentiment que nous avons clos un chapitre. Nous avons gagné tous les titres, le travail est fait, c'est fini», a déclaré Pep Guardiola, à la tête de Manchester City depuis 2016.

DeFodi Images / Icon Sport



Victor Wembanyama : premier n°1 français de la Draft NBA

Victor Wembanyama est devenu en juin dernier le premier basketteur tricolore numéro un de la draft NBA. Le Français, qui évoluait la saison dernière à Boulogne-Levallois, porte désormais le maillot des Spurs de San Antonio. Après avoir remporté tous les trophées individuels en Championnat de France, «Wemby» vise cette année le titre de Rookie de l'année (meilleur débutant), jamais remporté par un Français. Même si sa franchise réalise une saison catastrophique pour le moment.

SUSA / Icon Sport



24 Heures du Mans : LeBron James au départ, Ferrari à l’arrivée

Pour leur centenaire, les 24 Heures du Mans, qui font parties du championnat du monde d'Endurance (WEC), se sont offert une édition exceptionnelle. Le départ de la mythique course (91e édition) a été donné par la légende de la NBA LeBron James. Sur le circuit de la Sarthe, au terme d’une course passionnante et très disputée, Ferrari est sorti vainqueur. L’écurie italienne s’est imposée pour la 10e fois dans la Sarthe, 58 ans après le sacre de la 250 LM.

DeFodi Images / Icon Sport



Cristiano Ronaldo et Lionel Messi quittent l’Europe

C’est un événement et cela a commencé en janvier lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de quitter Manchester United et l’Europe pour rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite. Le Portugais s’est engagé avec le club saoudien en janvier dernier. CR7 a d’ailleurs ouvert la voie à d’autres footballeurs de renom qui ont rejoint le royaume en été (Karim Benzema, Ngolo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mané ou encore Yassine Bounou). De son côté, Lionel Messi est parti d’Europe mais pour rejoindre les Etats-Unis et la Major League Soccer (MLS). L’Argentin a quitté le PSG pour signer à l’Inter Miami de David Beckham.

Pressinphoto / Icon Sport SUSA / Icon Sport



Léon Marchand explose le record de Michael Phelps

En juillet dernier, la pépite de la natation française Léon Marchand a conservé son titre de champion du monde de la discipline et en a profité pour effacer le dernier record du monde détenu par la légende américaine aux 23 titres olympiques Michael Phelps, avec un temps de 4 min 02 s 50. «Le meilleur est à venir», a-t-il lui-même dit. Vivement les JO de Paris 2024.

LaPresse / Icon Sport



Le titre de l’Espagne terni par l’affaire Luis Rubiales

C’était censé être un jour de gloire. Le 20 août dernier, l’équipe féminine de football d’Espagne est devenue championne du monde en venant à bout de l'Angleterre en finale (1-0). Malheureusement, le sacre des partenaires d'Olga Carmona Garcia va vite passer au second plan avec l’affaire Luis Rubiales. Le désormais ex-président de la Fédération espagnole de football a été au centre d’une polémique après avoir embrassé par surprise, sur la bouche, la joueuse espagnole Jenni Hermoso, lors de la remise du trophée à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine. Il a démissionné de son poste quelques semaines après et a été suspendu trois ans par la Fédération internationale de football.

PA Images / Icon Sport



Le XV de France tombe de haut dans son Mondial

Ils rêvaient du titre mondial à domicile mais ce fut une désillusion. À domicile, le XV de France s’est arrêté au stade des quarts de finale de la Coupe du Monde, après une défaite face à l'Afrique du Sud (28-29). Les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui avait effectué son retour contre les Springboks après une blessure au visage, sont tombés de haut face aux futurs champions du monde, vainqueurs de la Nouvelle-Zélande en finale.

Icon Sport



Francis Ngannou tient tête à Tyson Fury

Le 28 octobre, Francis Ngannou, ex-champion des poids lourds de l’UFC et désormais au PFL, a affronté Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds de boxe dans un combat organisé en Arabie saoudite et suivi par le monde entier. Cette «bataille du plus dangereux» a été remportée par décision partagée par le Britannique mais le Camerounais a dominé le combat et envoyé au tapis le «Gypsy King».

FAYEZ NURELDINE / AFP



Une saison record pour Max Verstappen

Max Verstappen a connu la saison la plus dominatrice de l'Histoire de la Formule 1. En plus d’un troisième titre mondial qui lui permet d’égaler Ayrton Senna ou encore Niki Lauda, le Néerlandais de Red Bull a remporté 19 succès. Du jamais vu dans l’histoire.

Xinhua / Icon Sport



Les handballeuses tricolores sur le toit du monde

L’équipe de France féminine de handball d’Olivier Krumbholz a décroché sa troisième étoile mondiale en battant la finale la Norvège (31-28), dimanche 17 décembre. À sept mois de Paris 2024, les Françaises, championnes olympiques en titre, sont de retour sur le toit du monde 20 ans après un premier titre à Zagreb et 6 ans après un deuxième sacre tricolore à Hambourg.

Icon Sport



Bonus : La sensation Cédric Doumbè

Le 30 septembre dernier, pour son premier combat au PFL (la ligue américaine de MMA), Cédric Doumbè a réussi à faire parler de lui avant, pendant et après son combat contre Jordan Zebo. A Paris, le franco-camerounais, ancien multiple champion de kickboxing au Glory, a envoyé son adversaire au tapis après seulement neuf secondes. Puis, il a aussi adressé un message à Fernand Lopez, son ancien entraîneur et actuel coach de Ciryl Gane, l’accusant de violences conjugales.