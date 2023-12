Rugby : un joueur australien meurt tragiquement à Noël dans un accident de moto

Troy Dargan, joueur australien de rugby à XIII, a trouvé la mort ce dimanche 24 décembre après un accident de moto, à l’âge de 26 ans.

Le monde de l’ovalie est en deuil. Joueur du championnat australien de rugby à XIII, Troy Dargan (26 ans) est décédé la veille de Noël dans un tragique accident de moto alors qu'il était en vacances avec sa famille sur les Îles Cook.

The Broncos are deeply saddened to hear of the passing of Troy Dargan. Our thoughts are with his family, friends and loved ones. Always part of the Broncos family pic.twitter.com/DeE5hasjdC

«Au nom de la famille Dargan, c'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès tragique de TJ dans la nuit», a posté son agence de communication Aria Management Group sur Facebook.

Considéré comme un excellent joueur de sa génération, Troy Dargan avait été sélectionné à deux reprises par les Îles Cook. Ancien joueur des South Sydney Rabbitohs, il venait de rejoindre Canberra où il devait poursuivre sa carrière après avoir joué avec les Blacktown Workers en 2021.

The Rabbitohs and the entire rugby league community are mourning the passing of former player Troy Dargan. To see how you can support his family during this difficult time, click the go fund me link below: https://t.co/1fNvk6axhu #1156 pic.twitter.com/J1SCmB780P

— South Sydney Rabbitohs (@SSFCRABBITOHS) December 26, 2023