Basket, football, boxe… Quels sont les sportifs les plus souvent accusés d’infidélité ?

D’après une étude, les joueurs de football et de basket-ball seraient les sportifs les plus accusés d’infidélité sur les 15 dernières années.

C’est une étude assez originale qui a été menée par The Grueling Truth et dévoilée il y a quelques jours. Selon elle, les joueurs de football et de basket-ball sont ceux qui sont le plus souvent accusés d’infidélité.

L’étude s’appuie sur les cas d’infidélité signalés dans les principaux médias au cours des 15 dernières années. Et le constat est indéniable, les joueurs de football et de basket-ball arrivent très largement en tête (15 cas d'accusations). Suivent de près, les joueurs de rugby (12) et ceux de football américain (11).

Les joueurs de baseball (6), de hockey (5), de golf (4), de tennis (3) et de cricket (3) sont confrontés à moins d'accusations d'infidélité.

Les boxeurs (2) et les combattants de MMA (2)sont les plus sages. Bien qu’il s’agisse de l’un des sports les plus suivis et courtisés, les athlètes de cette dernière catégorie semblent plus fidèles envers leurs partenaires.

«Certains athlètes accusés d’infidélité ont reconnu leurs erreurs, se sont excusés publiquement et ont demandé pardon, tandis que d’autres ont fermement nié tout acte répréhensible, explique l’étude. Les conséquences ont également varié. Certains athlètes ont rétabli leurs relations et retrouvé la confiance, tandis que d’autres ont connu des divorces très médiatisés, révélant les défis que la célébrité et les accusations peuvent apporter à leur vie personnelle.»