Chaussures, t-shirts… Comment la laine est-elle redevenue incontournable dans le sport ?

Dans le subconscient de chacun, la laine renvoie évidemment aux plaids et aux gros pulls pour se réchauffer en hiver et se protéger du froid. Mais elle est également utilisée pour des vêtements de sport.

On connaît tous ses vertus pour se protéger du froid. Mais saviez-vous que l'on pouvait désormais nager, parer pluie et vent, courir à l'extérieur avec des vêtements conçus dans cette matière naturelle ?

Pourquoi la laine est-elle de retour dans le sport ?

Alors qu’elle était présente dans le sport jusqu’aux années 80, la laine va rapidement disparaître pour être remplacée par des produits à faible coût comme l’élasthanne et le polyester. Mais, avec les nouvelles législations et surtout l’urgence climatique, l'industrie du textile et le sport ont décidé de revenir à la laine en la transformant en matières techniques. «Cette matière, elle est pertinente. C'est vrai que la laine a une image très forte. Dans l’esprit, la haine est pertinente en hiver, c’est le cas oui. Mais nous, notre rôle chez Woolmark, c'est de montrer comment cette matière peut être adaptée dans différents champs d'application, explique Inès de Sabbathier, chargée du marketing et de l'éducation de la société. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui grâce à de la recherche grâce à des partenaires techniques, des marques innovantes comme Circle qui sont capables de sortir la laine, un peu de son carcan hivernal et de la placer en été.» La laine, ce n’est pas que celle de grand-mère, c’est aussi celle du futur.

Quel est le cheminement de la laine, du mouton au vêtement ?

«Il y a différentes races de moutons dans le monde. Et le mouton mérinos est une race de moutons élevée pour l’utilisation de la laine pour vêtements. La fibre est une fibre très fine qui est très douce contre la peau. Une fois que la toison est tondue. Plus de 80% de la production mondiale de laine fine vient d'Australie. Ensuite, la grande majorité de cette laine est exportée en Chine ou en Inde, Turquie et Italie. Elle est lavée, peignée, nettoyée. Elle sera achetée par des filateurs ou par des fabricants de tissus pour être transformée en produit», détaille Inès de Sabbathier.

Quelles sont les marques qui utilisent de la laine ?

En plus de Circle, The Woolmark Company a déjà collaboré avec Nissan Formula E pour développer la combinaison de l’équipe, Salomon (en footwear), Vilebrequin pour une collection de maillot de bain, Prada Luna Rossa (uniforme pour le championnat de l’Américas Cup) et Adidas (maillot de running en mérinos pour le Marathon de Boston). D’autres créations sont à noter dans le golf, le tennis ou encore le cyclisme.

Est-ce qu’il y a des bénéfices en termes de performances ?

Ce ne sont pas vraiment des bénéfices en termes de performances car, ce n’est pas la chaussure qui bat les records mais celui ou celle qui la porte. En revanche, il y a des bénéfices techniques. «La laine, il n’y a rien de plus naturel, explique Romain Trebuil, CEO et cofondateur de Circle Sportswear qui a utilisé cette matière pour sa nouvelle chaussure. Et la réalité, c'est que c'est que ça fait totalement le job et qu’à aucun moment on a particulièrement chaud et que l'hiver j'ai plus particulièrement froid. C'est ça qui est magnifique. La matière va s'adapter à l'environnement dans lequel on va porter le produit. On a été habitué au plastique qui est et assez rigide. Avec la laine, on est un peu comme dans un chausson. À aucun moment notre pied vient frotter contre quelque chose de rigide donc on n'a jamais d'ampoule. Il y a plein d'autres bénéfices techniques qu'on n'avait même pas imaginé.» Autres bénéfices, la laine a la capacité d’absorber les mauvaises odeurs et d’absorber l'humidité.