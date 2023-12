«Développe un vrai move signature» : Victor Wembanyama reçoit les conseils d'une ancienne star de la NBA (vidéo)

L'ancien intérieur des San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge, a récemment donné des conseils à Victor Wembanyama lors d'un podcast afin de permettre au Français de s'améliorer et de devenir plus tranchant face à ses adversaires qui le redoutent par sa taille en NBA.

Décidemment, les anciens des San Antonio Spurs sont présents pour entourer et conseiller Victor Wembanyama. Après avoir eu Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan en mentors et conseiller, le numéro 1 de la Draft NBA 2023 a reçu les conseils d’un ancien élément clé des Spurs : LaMarcus Aldridge.

Numéro 2 de la Draft NBA 2006 et sélectionné à 7 reprises au All-Star Game, LaMarcus Aldridge a multiplié les éloges envers «Wemby», mais s’est également permis de conseiller le géant français de 2,24m lors de son intervention dans le podcast «All The Smoke», animé par Matt Barnes et Stephen Jackson.

LaMarcus Aldridge scored over 20k points with two moves.





His advice to Wemby? Simplify your game.





Full episode of #AllTheSmoke with @aldridge_12 drops tomorrow. pic.twitter.com/tAbK6aIxKV — SHOWTIME Basketball (@shobasketball) December 27, 2023

«Victor Wembanyama est tellement doué. Je décomposerais son jeu et lui dirais ‘Développe un vrai move signature et si tu es en fin de match, tu l’utilises directement’», a déclaré l’ancien intérieur des Spurs, qui a poursuivi en évoquant sa propre carrière.

Un move signature nécessaire pour devenir Rookie de l'année ?

«Mon move à moi, c’était le fade-away (tir en suspension avec le corps penché en arrière, ndlr), que ce soit en début ou en fin de match. Cela permet de ne pas trop réfléchir car quand tu es trop doué, en fin de match tu te dis : "Je veux faire ça, ou bien plutôt ça ?". Développe un vrai move comme ça, tu te moques de qui défend sur toi et tu construis en te basant dessus», a ajouté celui qui a été choisi en 2006 par les Portland Trail Blazers et qui a marqué la NBA par son fade-away, lui permettant de terminer sa carrière avec plus de 20.000 points et pratiquement 50 % de réussite au tir.

With LaMarcus Aldridge announcing his retirement, we look back on his career-high 56-point performance from January 10, 2019! pic.twitter.com/YibdUDqKV0 — NBA (@NBA) April 1, 2023

«Pour moi, il est tellement doué qu’il a 18 moves en tête, ce qui fait qu’il joue beaucoup trop vite pour le moment. Donc je lui dirais : "Calme-toi et développe deux go-to moves." Développe un vrai move que tu puisses utiliser à n’importe quel moment d’un match et tu ajoutes une alternative à ce move. J’allais vers le milieu du parquet 99 % du temps, mais si vous m’en empêchiez, je faisais un fade-away. C’est aussi simple que ça», a-t-il conclu.

Des conseils bienvenus pour Victor Wembanyama, qui pointe à 18,3 points de moyenne, mais seulement 43,3 % de réussite au tir, dont 27,8 % derrière la ligne des trois points.

Un pourcentage de réussite, qui s’additionne aux défaites récurrentes des Spurs, et qui l’empêche de mener la course pour le titre de Rookie de l’année face à un autre géant, l’Américain Chet Holmgren du Oklahoma City Thunder. Et qui pourrait potentiellement lui faire manquer une première sélection au All-Star Game ?