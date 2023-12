Football : l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris quitte Tottenham pour la MLS à Los Angeles

Après onze années passées dans son club de Tottenham, l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris, a décidé de résilier son contrat pour rejoindre le Los Angeles FC au sein de la ligue américaine de football.

La fin d’une ère. L’ancien gardien français Hugo Lloris, privé de ballon depuis avril, va relever ce qui devrait être son ultime défi en rejoignant Los Angeles, après plus de onze ans passés à Tottenham, où il a connu beaucoup d'émotions, mais sans remporter aucun titre.

A 37 ans, le champion du monde 2018 a résilié son contrat avec les Spurs, dont il portait les couleurs depuis 2012, pour s'engager au moins pour une saison avec le récent finaliste du championnat nord-américain (MLS), a-t-on appris samedi auprès d'une source proche des négociations.

C'est la fin d'une très longue ère pour le club du nord de Londres, orphelin de son buteur vedette Harry Kane parti au Bayern Munich cet été, et désormais de son emblématique portier français, porteur du brassard de capitaine pendant huit années. La douzième et dernière saison de Lloris s'achève à mi-parcours, sans le moindre match joué, une triste fin que tenteront d'atténuer les supporters dimanche après-midi au Tottenham Hotspur Stadium, où un hommage est prévu en marge de la rencontre de championnat contre Bournemouth.

Le Français aura été pendant plus d'une décennie le visage des Spurs, avec qui il a disputé l'unique finale de Ligue des champions de leur riche histoire, le 1er juin 2019 à Madrid contre Liverpool (défaite 2-0).

Une après-coupe du monde fatale

Le portier formé à Nice et recruté à Lyon n'aura pourtant jamais remporté le moindre trophée en Angleterre, réputé pour être le championnat le plus relevé au monde, barré par la domination des clubs de Manchester (United et City), de Liverpool et de ses rivaux londoniens (Arsenal, Chelsea).

Sa régularité et sa fiabilité sur le long cours lui ont toutefois permis d'écrire sa légende avec l'équipe de France. Le détenteur du record de sélections (145) a décroché l'étoile mondiale en 2018 et frôlé la deuxième en 2022, brassard au bras, ne s'inclinant en finale qu'aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi. L'après-Coupe du monde, marqué par sa retraite internationale, n'a malheureusement pas souri à Lloris.

Sa dernière apparition avec Tottenham, le 23 avril contre Newcastle, s'est révélée catastrophique, avec une lourde défaite 6-1 et une sortie à la mi-temps à cause d'une blessure qui l'empêchera ensuite de terminer la saison. En juin, le Français a exprimé le souhait de découvrir «d'autres choses», à un an du terme de son contrat. Son vœu n'a pas été exaucé durant le mercato d'été, et les Spurs ont fait comme si Lloris appartenait déjà au passé.