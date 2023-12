Cyclisme : un ancien maillot jaune du Tour de France soupçonné d’avoir tué sa femme

L’ancien cycliste australien Rohan Dennis, porteur du maillot jaune sur le Tour de France en 2015, a été arrêté, samedi soir, par la police locale, après avoir renversé sa femme, qui est décédée à l’hôpital.

Un drame familial à quelques heures du réveillon du Nouvel An. Âge de 33 ans, Rohann Dennis a été arrêté, samedi soir, par la police australienne. L’ancien cycliste, qui vient de mettre un terme à sa carrière professionnelle, est soupçonné d’avoir renversé et tué sa femme Melissa Hoskins (32 ans).

7NEWS can reveal the bombshell arrest of South Australian world champion cyclist Rohan Dennis over a horror crash that has left his wife dead. Mother-of-two Melissa Hoskins was struck down and killed by a ute just metres from the family home at Medindie. Police say her husband… pic.twitter.com/hETdpsoaGu

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) December 31, 2023