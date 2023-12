Cyclo-cross : pourquoi Mathieu Van der Poel a-t-il craché sur un spectateur ?

Mathieu Van der Poel a craché sur un spectateur, ce samedi, de la 11e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross, organisé à Hulst (Pays-Bas).

Une victoire, un crachat et une polémique. Mathieu Van der Poel a remporté, ce samedi, la 11e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross, organisé à Hulst (Pays-Bas) à proximité de la frontière belge. Mais dans le dernier tour, le coureur néerlandais, qui courait sur ses terres, a craché sur un spectateur présent derrière les barrières.

Vainqueur à Hulst, Mathieu van der Poel s'est aussi énervé dans le dernier tour, crachant en direction d'un spectateur. pic.twitter.com/MesoIcVE9E — Le Gruppetto (@LeGruppetto) December 30, 2023

«Ça avait commencé à l’échauffement. Mais j’en ai eu assez de toutes ces huées, si on insulte les coureurs, autant rester chez soi. Je ne vais pas répéter ce qu’ils criaient, il faut leur demander. Ce ne sont certainement pas des choses qui ont leur place dans le sport. Les huées ne devraient exister pour personne. Au bout d’un moment, ça suffit. Pour moi aussi», avait expliqué Mathieu Van der Poel à l’issue de la course.

Mais il n’aurait pas été seulement victime d’huées et d’insultes. Il aurait également été la cible de jets de bière et… d’urine. «Ces ‘fans’ belges lui ont jeté de l’urine et de la bière. Je me tenais à côté d’eux», a posté un utilisateur de X (anciennement Twitter) dans un message reposté par Mathieu Van der Poel.

Pour ce geste, le coureur de 28 ans a écopé d’une amende de près de 270 euros, mais il a évité de se voir disqualifié, conservant sa 7e victoire en autant de courses disputées cet hiver.