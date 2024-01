PSG : «joker», poste, montant du transfert… Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle recrue Lucas Beraldo

Arrivé en provenance du Sao Paulo FC, le jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo (20 ans) s'est officiellement engagé, ce lundi, avec le PSG jusqu'en 2028. Le montant de l’opération s’élèverait à environ 20 millions d’euros.

A peine le mercato d'hiver ouvert, le PSG tient déjà sa première recrue. Comme attendu, Lucas Beraldo (20 ans) s'est officiellement engagé, ce lundi, avec le club de la capitale. Arrivé en provenance du Sao Paulo FC, le jeune défenseur brésilien a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2028. Le prix de son transfert avoisinerait les 20 millions d’euros.







Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo.



Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.



#WelcomeBeraldo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2024

«Je suis très heureux de rejoindre un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. C'est une étape importante de ma carrière, qui va me faire progresser. J'ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et de faire mes premiers pas sous ce maillot», a-t-il confié sur le site officiel du PSG. Et recruté pour compenser la blessure de Presnel Kimpembe, Lucas Beraldo, par son profil, pourrait rapidement s’imposer dans la défense parisienne.

La révélation brésilienne

Au Brésil, son nom résonne déjà depuis 2020. Lors de cette année, il a rejoint l’équipe U17 du Sao Paulo FC pour poursuivre sa formation. C’est sous ces couleurs que le jeune défenseur central va attirer l’attention des observateurs. Un choix payant puisqu’il a remporté, en 2020, la Coupe du Brésil et la Supercoupe de sa catégorie. Une performance qui a tapé dans l'œil en 2021 de l’entraîneur Hernan Crespo, ancien international argentin présent à l’époque dans la jeune formation de Sao Paulo. Mais c’est sous la direction de Rogério Ceni, successeur d'Hernan Crespo, que le jeune Brésilien s'est dévoilé au monde du football.

Il a signé son premier match professionnel le 22 mai 2022 lors d’une rencontre de Copa Sudamericana. Il faudra attendre le 21 juillet 2022 pour le voir disputer son premier match de 1ère division brésilienne. Et moins d’un an plus tard, Lucas Beraldo s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe première de Sao Paulo. Le défenseur central a profité de l’absence sur blessure de plusieurs joueurs dans le secteur défensif. Une opportunité qui l'a propulsé titulaire. Entre le 22 avril et le 7 décembre 2023, le jeune joueur de 20 ans a tout simplement été titularisé à 24 reprises sur ses 24 rencontres disputées. À seulement 20 ans, le natif de Piracicaba a quitté le club paulista après une saison de grande qualité, où il a remporté la première Coupe du Brésil de l’histoire du club.

Des qualités qui plaisent au PSG

Si Lucas Beraldo a attiré les faveurs de Luis Campos, le directeur sportif du PSG, c’est en grande partie par son profil. Ces dernières semaines, le club de la capitale connaît quelques difficultés dans sa relance, ce qui lui cause des mauvais tours lors des rencontres. C’est pourquoi le profil du jeune Brésilien a plu au club parisien. Le joueur de 20 ans est gaucher, mais se montre aussi très à l’aise des deux pieds, ce qui lui permet d’être polyvalent et de pouvoir jouer axe droit ou axe gauche. De plus, il se distingue par une bonne qualité technique, un bon placement et une bonne lecture des trajectoires. Un atout pour l'entraîneur Luis Enrique, qui manque parfois de profondeur en défense centrale.

Et des statistiques de Data’Scout montrent que le jeune joueur est en avance pour son âge. Du haut de ses 20 ans, Lucas Beraldo reçoit plus de passes, intercepte davantage et réalise plus de courses progressives que le défenseur médian du championnat brésilien, âgé de 29 ans en moyenne. Il faudra toutefois surveiller sa vitesse, qui n’est pas sa qualité première.

Surnommé le «Joker»

Malgré son jeune âge, le Brésilien est déjà présent dans le cœur des fans de Sao Paulo. Et pour cause, les supporters de son club ont décidé de le surnommer le «Joker». S’il est comparé à l’antagoniste principal de Batman, cela s’explique par son attitude avant les matchs, où il est généralement aperçu rieur et détendu. Pour justifier cela, le défenseur explique qu’il trouve dans le rire et le sourire une manière de se détendre. Sera-t-il le «Joker» parisien pour la fin de cette saison ?

En attendant, Lucas Beraldo semble avoir toutes les qualités pour venir s’imposer en Europe. En août 2023, l’observatoire du football CIES considérait d’ailleurs le Brésilien comme l’un des joueurs les mieux équipés pour se frotter au haut niveau, avec un niveau d’expérience accumulée le plaçant «dans les meilleures conditions pour réussir» dans un top club européen.

Une impression que donne généralement ce jeune joueur de 20 ans, comme le racontait l’actuel président de Sao Paulo Carlos Belmonte. «Quand (Joao) Miranda (légende de l’Atlético de Madrid et ex-international brésilien, ndlr) était encore avec nous, Beraldo n’avait pas encore joué au football professionnel et il s’est dit ‘ce gamin va être meillleur que moi’.» A Lucas Beraldo de le prouver.