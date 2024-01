PSG : quel avenir pour Kylian Mbappé, libre de s’engager avec le club de son choix ?

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix depuis ce lundi 1ᵉʳ janvier.

Le compte à rebours est enclenché. Depuis ce lundi 1ᵉʳ janvier, Kylian Mbappé est entré dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG, qui s’achève le 30 juin prochain. Et il est officiellement libre de discuter et même de signer un pré-contrat avec le club de son choix.

Une situation similaire à celle déjà vécue en 2022 et qui avait finalement abouti à la prolongation surprise de l’attaquant française avec le club de la capitale pour deux saisons (avec une année en option), alors que sa signature au Real Madrid semblait acquise. Ce scénario pourrait se répéter deux ans plus tard.

Le PSG confiant

Malgré la brouille cet été et la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, après son refus d’activer sa 3ᵉ année en option, la relation s’est considérablement apaisée entre les deux parties. Le champion de France en titre se veut serein, peu importe la décision de son numéro 7, et dégagerait même un sentiment de confiance autour d’une nouvelle prolongation. Si le club parisien refuse de communiquer sur ce sujet pour le moins sensible, il aurait bon espoir de voir l’ancien monégasque signer un nouveau contrat de deux ou trois ans.

De son côté, le joueur, satisfait du recrutement estival et enjoué à l’idée de pouvoir évoluer avec son petit frère Ethan, n’est pas du tout fermé à une prolongation. Des discussions ont déjà été entamées avec ses représentants et les prochaines semaines pourraient être décisives, notamment sur le plan sportif, même si le parcours du PSG en Ligue des champions ne serait pas lié à son futur.

Le Real Madrid toujours à l'affût

En parallèle, plusieurs clubs sont évidemment attentifs à sa situation. À commencer, évidemment, par le Real Madrid. Le club espagnol espère toujours s’attacher les services de Kylian Mbappé malgré ses échecs répétés sur ce dossier. Et les dirigeants madrilènes, le président Florentino Pérez en tête, pourraient rapidement entrer en contact avec l’entourage du joueur pour connaître son intention.

Pour le convaincre, ils seraient prêts à lui proposer un salaire annuel net de 26 millions d’euros, le plus élevé de l’effectif et de l’histoire du club, ainsi qu’une prime à la signature de 130 millions d’euros, selon Marca.

Mais le Real se veut toutefois prudent pour éviter de susciter de faux espoirs et d’essuyer un nouveau refus. L’actuel leader de la Liga, désireux d’être fixé le plus rapidement possible, envisagerait de lui poser un ultimatum pour répondre à sa proposition.

Le Real Madrid n’est pas seul sur le coup. En Angleterre, Manchester United serait également intéressé par Kylian Mbappé et pourrait lui soumettre un contrat dans le courant du mois de janvier. Mais les résultats actuels du club mancunien pourraient être un frein à sa venue. Pour sa part, Liverpool, qui le suit depuis plusieurs années, n’aurait jamais rompu le contact avec son entourage et pourrait être tenté de passer à l’action. Mais le club de la Mersey ne disposerait pas des ressources financières nécessaires pour le recruter.

Le dénouement connu avant la fin de la saison ?

Au contraire des clubs saoudiens à l’affût et prêts à tout pour attirer un nouveau grand nom du football mondial en Saudi Pro League. Le championnat d’Arabie saoudite avait d’ailleurs déjà tenté sa chance cet été, au cœur de la brouille entre Paris et Kylian Mbappé. Mais malgré une offre conséquente, le natif de Bondy n’avait même pas pris la peine de rencontrer les dirigeants saoudiens. Et sa position n’a pas changé cinq mois plus tard.

L’avenir de Kylian Mbappé devrait donc encore une fois se jouer entre le PSG, le Real Madrid et, dans une moindre mesure, l’Angleterre. Et contrairement aux années précédentes, avec de longs feuilletons qui avaient connu de multiples rebondissements, le dénouement devrait être connu avant la fin de la saison.