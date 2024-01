Premier League : Jügen Klopp a perdu son alliance sur la pelouse d’Anfield après la victoire de Liverpool (vidéo)

A l’issue de la victoire de Liverpool contre Newcastle (4-2), lundi soir, en Premier League, Jürgen Klopp a perdu son alliance sur la pelouse d’Anfield, avant de la retrouver grâce à l’aide d’un caméraman.

L’année était proche de mal commencer pour Jürgen Klopp. Au moment de célébrer la victoire de son équipe, lundi soir, contre Newcastle en Premier League (4-2), l’entraîneur de Liverpool a perdu son alliance sur la pelouse d’Anfield. Alors qu’il remerciait les supporters des Reds, le coach allemand s’est aperçu qu’il n’avait plus sa bague au doigt.

Jurgen Klopp qui perd son alliance en allant fêter la victoire de Liverpool





— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 1, 2024

Il s’est alors mis à rechercher le bijou sur le terrain en demandant de l’aide à un stadier. Après plusieurs secondes d’inquiétude, l’ancien technicien du Borussia Dortmund a finalement remis la main sur la bague grâce à un caméraman. L’alliance se trouvait en effet à ses pieds et il a fait signe à Jürgen Klopp, tout heureux de la récupérer. Soulagé, il l’a embrassée face à la caméra avant de regagner les vestiaires fêter le succès de son équipe.

Grâce notamment à un doublé de Mohamed Salah (49e, 86e), Liverpool a enchaîné un nouvelle victoire pour consolider sa place de leader, avec trois points d’avance sur Aston Villa et cinq sur Manchester City (qui compte un match en moins) ainsi qu’Arsenal. Et le prochain rendez-vous pour Jürgen Klopp et ses joueurs est prévu, ce week-end, face aux Gunners en Coupe d’Angleterre.