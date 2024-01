«Nous sommes dévastés» : le témoignage émouvant de la famille de Mélissa Hoskins, qui aurait été renversée par son mari Rohan Dennis

Après la mort tragique de Melissa Hoskins, sa famille est sortie du silence dans le cadre d’un communiqué publié ce mardi.

«Les mots ne suffisent pas à décrire notre chagrin et les circonstances tragiques du décès de notre fille», ont écrit les parents de Melissa Hoskins dans un communiqué publié ce mardi.





«Nous sommes tous absolument dévastés et nous avons encore du mal à accepter ce qui s’est passé», ont-ils ajouté. Peter et Amanda Hoskins ont également adressé leurs mots aux deux enfants de leur fille dont les obsèques se dérouleront prochainement à Perth, la ville natale de cette dernière.





«Non seulement nous avons perdu une fille et une sœur, mais ses enfants ont perdu leur mère», ont-ils déploré. «Un esprit libre, quelqu’un avec un grand cœur, de la patience et de la joie de vivre. Nous devons honorer sa mémoire afin que ses enfants puissent grandir en sachant qui elle était, ce qu’elle représentait et ce qu’elle a donné à tous ceux qui l’ont rencontrée», ont-ils conclu.

Une enquête en cours

Melissa Hoskins, championne du monde de poursuite par équipes, s’est éteinte le 30 décembre dernier dans la région d’Adélaïde en Australie à l’âge de 32 ans. «Nous envoyons nos pensées à ceux qui l’aiment, à commencer par ses enfants, et qui ont eu la chance de rouler avec elle au cours d’une vie trop courte », a écrit l’association CPA Women sur les réseaux sociaux en apprenant la nouvelle.





La jeune femme aurait été percutée non loin de son domicile et traînée sur plusieurs mètres par un pick-up conduit par son mari, Rohan Dennis. L’ex-maillot jaune du Tour de France vient d’ailleurs d’être inculpé pour «homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d’autrui».

D’après la presse locale, l’ancien coureur a été libéré sous caution. Le tribunal d’Adélaïde rendra sa décision en mars prochain.