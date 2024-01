Trophée des champions : prolongations ou tirs au but, que se passe-t-il en cas d’égalité ?

Le PSG, champion de France, et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, se disputent, ce mercredi, le Trophée des champions sur la pelouse du Parc des Princes.

Pour qui le premier titre la saison ? Le PSG et Toulouse se disputent, ce mercredi, le Trophée des champions, opposant le champion de France au dernier vainqueur de la Coupe de France. Initialement prévu au début du mois d’août en Thaïlande, la rencontre a été reportée, en raison de la défection du promoteur local, et se jouera finalement au Parc des Princes. Et sur sa pelouse, le club de la capitale, vainqueur de la compétition à onze reprises et qui a remporté neuf des dix dernières éditions, partira favori face à une formation toulousaine, qui reste sur dix matchs sans victoire en championnat.

Mais les hommes de Luis Enrique devront se méfier du TFC, capable de coup d’éclat comme face à Liverpool en Ligue Europa (3-2). En ligue 1, le 19 août dernier, les Violets étaient également parvenus à tenir tête aux coéquipiers de Marquinhos au Stadium (1-1). Si Kylian Mbappé avait ouvert le score sur pénalty à l’heure de jeu (62e), Zakaria Aboukhlal avait arraché l’égalisation en fin de match, également sur pénalty (87e).

Et en cas de nouvelle égalité, ce mercredi, les deux équipes ne disputeront pas de prolongations de deux périodes de 15 minutes, mais elles se départageront directement avec une séance de tirs au but, comme le veut le règlement de la compétition.

Un exercice qui ne réussit pas forcément au PSG, qui a perdu ses trois derniers Trophées des champions qui se sont achevés aux tirs au but. Contre Lyon en 2004 et 2006, puis face à Marseille en 2010. Une chance pour Toulouse ?