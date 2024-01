Dakar : dates, parcours, concurrents, diffusion TV… Tout savoir sur l’édition 2024

La 46e édition du Dakar est organisée, pour la 5e année consécutive, en Arabie saoudite du 12 au 19 janvier avec près de 8.000 kilomètres à parcourir pour les concurrents. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le célèbre rallye-raid.

Dates

Cette 46 édition du Dakar s’élancera ce vendredi 5 janvier depuis à Al Ula pour un périple de deux semaines avant de s’achever, le vendredi 19 janvier, à Yanbu au bord de la Mer Rouge.

Pays

Pour la cinquième année consécutive, le Dakar est organisé en Arabie saoudite. Les concurrents engagés sur le rallye-raid effectueront une boucle aller-retour d’Est en Ouest.

Parcours

Comme lors des années précédentes, ce Dakar fera la part belle au désert et aux longues étapes à travers les dunes avec au total 7.891 kilomètres à parcourir, dont 4.727 kilomètres de spéciale, repartis sur 12 étapes avec un prologue et une journée de repos.

La nouveauté de cette édition est l’instauration d’une étape sur deux jours (11 et 12 janvier), appelée «48 heures chrono». Les concurrents devront impérativement s’arrêter à un horaire précis (16h) avant de rejoindre l’un des huit bivouacs répartis sur le parcours et de repartir du même endroit le lendemain à 7h.

Détails des étapes

Prologue (5 janvier) : Al Ula-Al Ula (158 km, 28 km de spéciale)

1ère étape (6 janvier) : Al Ula-Al Henakiyah (541 km, 414 km de spéciale)

2e étape (7 janvier) : Al Henakiyah-Al Duwadimi (665 km, 463 km de spéciale)

3e étape (8 janvier) : Al Duwadimi-Al Salamiya (733 km, 438 km de spéciale)

4e étape (9 janvier) : Al Salamiya-Al-Hofuf (631 km, 299 km de spéciale)

5e étape (10 janvier) : Al-Hofuf-Shubaytah (645 km, 118 km de spéciale)

6e étape (11 et 12 janvier) : Shubaytah-Shubaytah (781 km, 572 km de spéciale)

Repos (13 janvier) : Riyadh

7e étape (14 janvier) : Riyadh-Al Duwadimi (873km, 483km de spéciale)

8e étape (15 janvier) : Al Duwadimi-Hail (678 km, 458 km de spéciale)

9e étape (16 janvier) : Hail-Al Ula (639 km, 417 km de spéciale)

10e étape (17 janvier) : Al Ula-Al Ula (612 km, 371 km de spéciale)

11e étape (18 janvier) : Al Ula-Yanbu (587 km, 480 km de spéciale)

12e étape (19 janvier) : Yanbu-Yanbu (328 km, 175 km de spéciale)

Concurrents

Au total, ce sont 354 véhicules qui sont attendus au départ de cette 46e édition à Al Ula. Dans le détail, il y aura 137 motos, 72 autos en Ultimate (T1 et T2), 46 en Truck (T5), 42 en Challenger (T3), 36 en SSV (T4) et 10 quads. Double tenant du titre dans la catégorie auto, Nasser Al-Attiyah sera bien évidemment présent, tout comme Stéphane Peterhansel, qui compte 6 victoires en moto et 8 en auto, Sébastien Loeb, en quête de son premier succès, et Carlos Sainz pour ne citer qu’eux.

Dix derniers vainqueurs autos

2023 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2022 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2021 : Stéphane Péterhansel (France)

2020 : Carlos Sainz (Espagne)

2019 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2018 : Carlos Sainz (Espagne)

2017 : Stéphane Péterhansel (France)

2016 : Stéphane Péterhansel (France)

2015 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2014 : Nani Roma (Espagne)

Dix derniers vainqueurs motos

2023 : Kevin Benavides (Argentine)

2022 : Sam Sunderland (Grande-Bretagne)

2021 : Kevin Benavides (Argentine)

2020 : Ricky Brabec (Etats-Unis)

2019 : Toby Price (Australie)

2018 : Matthias Walkner (Autriche)

2017 : Sam Sunderland (Grande-Bretagne)

2016 : Toby Price (Australie)

2015 : Marc Coma (Espagne)

2014 : Marc Coma (Espagne)

Diffusion TV

Cette 46e édition du Dakar sera à suivre sur La Chaîne L’Equipe avec près de quatre heures d’antenne qui seront consacrées chaque jour au rallye, dont deux heures en direct pendant l’arrivée des spéciales (de 12h à 14h).