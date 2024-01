Conor McGregor-Michael Chandler : les pronostics des stars de l’UFC

Près de trois ans après son dernier combat, Conor McGregor a annoncé son grand retour dans un octogone le 29 juin prochain, contre Michael Chandler, à Las Vegas (Etats-Unis).

C’est l’un des combats les plus attendus de l’année. Près de trois ans après son dernier combat, Conor McGregor a annoncé son grand retour dans les cages de l’UFC, qu’il a qualifié lui-même de «plus grand comeback de l’histoire du sport». Remis d'une sérieuse blessure à la jambe, contractée contre Dustin Poirier en juillet 2021, «The Notorious» affrontera Michael Chandler le 29 juin prochain à Las Vegas (Etats-Unis), dans la catégorie des moins de 84 kilos.

Cet affrontement ne laisse personne indifférent. Encore moins les stars de l’UFC. Plusieurs d’entre eux ont livré leur pronostic sur l'issue de ce combat. A commencer par Dustin Poirier qui a affronté à trois reprises l’Irlandais, et une fois l’Américain. Et il penche en faveur de Conor McGregor. «Je pense que si Conor revient avec son timing et son rythme, comme avant la blessure qu’il a eu et cette longue pause (…), je pense qu’il finit Michael Chandler. Si Conor est ce qu’il était avant la blessure et tout ça, je pense que le combat est terminé en deux rounds», a-t-il affirmé dans l’émission The MMA Hour en mai.

Des avis partagés

Un avis partagé par Sean O’Malley, qui estime Conor McGregor capable de réaliser un retour gagnant malgré sa très longue absence. «J’aime bien Michael Chandler, mais je suis un fan inconditionnel de Conor. Est-ce que je pense qu’il prend autant au sérieux que nécessaire le MMA ? Probablement pas. Mais peut-il rentrer dans l'octogone et faire le job ? Absolument», avait-il confié à Helen Yee, lui aussi en mai 2023.

De son côté, le Brésilien Charles Oliveira mise plutôt sur une victoire de Michael Chandler. «Il est génial à promouvoir, et les gens aiment ses combats, mais je ne pense pas qu’il va gagner. (…) Chandler est un combattant explosif. McGregor n’a pas combattu depuis longtemps, donc je crois que Chandler va gagner», avait-il assuré début mars dans The MMA Hour.

Qui aura raison ? Qui s’imposera entre Conor McGregor et Michael Chandler dans une catégorie dans laquelle ils n’ont encore jamais combattu ? Réponse le 29 juin.