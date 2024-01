Tennis : la blessure de Rafael Nadal à Brisbane remet-elle en cause son grand retour ?

Après sa longue interruption d'un an, et alors qu’il semblait réalisé un sans-faute depuis son retour sur les courts, Rafael Nadal a ressenti une douleur inquiétante à la hanche, avant de caler au troisième tour du tournoi de Brisbane.

Un retour pas si gagnant ? Après près d’un an d’absence, des blessures et deux opérations, l’ex-numéro 1 mondial Rafael Nadal, retombé au 672e rang à l'ATP, s’est incliné ce vendredi en quart de finale du tournoi de Brisbane contre l’Australien Jordan Thompson (55e). Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem avait pourtant bien commencé.

Après avoir remporté la première manche en un peu plus d’une heure, le Majorquin était parvenu à s’offrir trois balles de match dans la seconde. Bousculé par la ténacité du joueur de 29 ans, Nadal s’est finalement effondré dans le troisième set.

Service défaillant, difficultés sur certaines courses à l’avant, passage au vestiaire… L’Espagnol a semblé atteint physiquement. Mais y-a-t-il la moindre surprise à voir un joueur de 37 ans piocher physiquement après trois heures de jeu et un an d’arrêt ? Mais c'est surtout, au cours de la rencontre, une douleur ressentie au niveau de la hanche gauche - là où il avait été opéré en juin dernier – qui n'a pas vraiment rassuré.

Un Rafael Nadal serein malgré tout

Malgré la défaite et l’inquiétude autour de cette «gêne», la légende du tennis s’est montré confiante et sereine, peu de temps après la fin de la rencontre. «Le problème se situe à un endroit similaire à celui de l’année dernière, mais ce n’est pas la même chose, si cela avait été le cas je l’aurais ressenti immédiatement. L’année dernière, c’était le tendon, et là, je ressens plus une douleur au niveau musculaire», a-t-il déclaré en conférence de presse d'après match.

Si «Rafa» a admis ne pas encore réussir à gérer les temps forts et les temps faibles d’un match, le tennisman espère «avoir la chance de s’entraîner la semaine prochaine», avec en ligne de mire l’Open d’Australie, mi-janvier.