Coupe de France : le PSG en démonstration face aux amateurs de Revel (9-0) et qualifié pour les 16es de finale

Vainqueur de Revel (9-0) en 32es de finale de Coupe de France ce dimanche soir, le PSG n'a pas fait de détail pour composter son billet pour le tour suivant.

Pas de mauvaise surprise pour le Paris Saint-Germain. Face au petit Poucet de Regional 1, le club de la capitale a été en démonstration ce dimanche soir en inscrivant huit buts dont un triplé pour Kylian Mbappé.

Sur la pelouse du stade de Castres, le capitaine parisien a ouvert le score à la 16e minute de jeu avant d'inscrire deux autres buts. D'abord, avant la pause (45e) sur une merveille de passe de Marco Asensio, puis juste après le retour des vestiaires (48e). Le vice-champion du monde, qui en a profité pour devenir le meilleur buteur parisien en Coupe de France avec 30 buts devant le Congolais François M'Pelé (28), avec l'équipe de France s'est ensuite montré très altruiste.

Les cadeaux de Kylian Mbappé

L'actuel meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 a délivré des passes décisives à Randal Kolo Muani ou offrant un penalty à Gonçalo Ramos. En retour, quelques semaines après l'avoir déjà fait en championnat, il a de nouveau évolué aux côtés de son petit frère Ethan, rentré à l'heure de jeu à la place de la recrue hivernale brésilienne Lucas Beraldo.

Les Revélois se sont même procurés quelques situations dangereuses en première mi-temps devant le but de Keylor Navas, qui n'avait plus gardé les cages parisiennes en match officiel depuis quasiment un an, déjà en Coupe, contre le Pays de Cassel (7-0). Mais sans jamais réussir à trouver l’ouverture.

Les Parisiens défieront la semaine prochaine en Ligue 1 un adversaire d'un tout autre calibre, Lens, sorti dimanche de la Coupe par Monaco à l'issue d'une interminable séance de tirs au but.