Coupe de France : le PSG va-t-il reverser sa part de la recette à l’US Revel ?

Pour son entrée en lice, le PSG se déplace à Castres, ce dimanche soir (20h45), pour affronter les amateurs de l’US Revel (R1) en 32e de finale de la Coupe de France.

Cinq divisions d’écart. C’est ce qui sépare le PSG (Ligue 1) et l’US Revel (R1) qui s’affrontent, ce dimanche, en 32e de finale de la Coupe de France à Castres. Les deux clubs sont (très) loin d’évoluer dans le même monde avec des moyens financiers diamétralement opposés. Et comme à chaque fois qu’elle est opposée à un club amateur, la formation parisienne devrait reverser sa part de la recette à l’équipe qui évolue en Régional 1, selon Le Parisien. Peu importe l’issue de la rencontre. Paris avait notamment fait ce choix, il y a un an, face au Pays de Cassel à Lens (7-0), sans que le montant ne soit connu.

Il s’agit d’une tradition, mais pas d’une obligation. Car le règlement de la Fédération française de football indique que les deux équipes doivent se partager la recette du match une fois les frais d’organisation et la TVA déduits. Mais généralement les clubs professionnels, du moins de Ligue 1, reversent leur part aux clubs amateurs pour pallier notamment au déficit d’infrastructures. Même si ce n’est pas toujours le cas et il y a eu plusieurs exemples ces dernières saisons.

Pour ce match, Paris, qui vient de remporter le Trophée des champions contre Toulouse (2-0), sera notamment privé d’Achraf Hakimi (CAN), Kang-In Lee (Coupe d’Asie) mais aussi Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Milan Skriniar. Mais Kylian Mbappé est bien présent dans le groupe parisien tout comme Randal Kolo Muani, Keylor Navas, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Et la soirée devrait être belle, quoi qu’il arrive, pour l’US Revel.